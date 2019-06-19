Как будет работать общественный транспорт во время Европейских игр и что такое хаб-бас

Новости Беларуси. Как отразится проведение вторых Европейских игр на работе общественного транспорта в Минске? Где искать информацию об изменениях и что такое хаб-бас? Об этом и не только в студии Новости «24 часа» рассказал заместитель начальника отдела государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский.
Илона Волынец, СТВ:
До вторых Европейских игр остается два дня. Решены ли все вопросы, которые касаются транспортного обеспечения?
Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Вопросы решены все, которые мы наметили решить. Но, как часто бывает в таких крупных мероприятиях, всегда всплывают какие-то подводные камни, которые невозможно учесть на стадии планирования.
Илона Волынец:
Например, на проспекте Победителей не стало одной остановки. Люди недовольны: кто-то об этом не знал, кто-то узнал в последний момент. Планируются ли еще какие-то такие изменения – может быть, перенос остановок? И где получить такую информацию?
Алексей Косинский:
Помимо остановочного пункта «Дворец спорта» с 20 числа будет отменен остановочный пункт «Станция метро «Октябрьская» в направлении улицы Ленина. Это закрытие будет действовать пять дней, поскольку в данном месте будет расположен стартовый городок для велогонок. Опять же, это будет закрытая территория. Проходящие маршруты там не будут останавливаться.
Больше изменений в части отмены остановочных пунктов нигде не предвидится.
Илона Волынец:
Для транспорта II Европейских игр открыли специально выделенные полосы – ох, сколько было недовольства от автовладельцев. Конечно, всех волнует вопрос: после проведения спортивного мероприятия все сохранится, или все-таки по ним можно будет ездить?
Алексей Косинский:
Учитывая, что в последние годы у нас отмечается существенный рост автомобилизации – мы семимильными шагами, можно сказать, идем за Москвой с их пробками.
Илона Волынец:
Пытаемся максимально разгрузить?
Алексей Косинский:
Да. Вопрос этих выделенных полос для общественного транспорта назрел довольно давно. Эти полосы для общественного транспорта, которые нанесли на проспектах Дзержинского и Победителей планируют сохранить после.
Единственное, что сейчас нанесены две полосы. Одна используется для общественного транспорта регулярного пользования (обычные автобусы, троллейбусы ездят). Вторая полоса используется для маршрутов, которые доставляют спортсменов из деревни атлетов к спортивным объектам.
Так вот первые полосы сохранят, а специальные для перевозки спортсменов вернут обратно автомобилистам.
Илона Волынец:
Сколько автобусов будет перевозить гостей мультиспортивного форума?
Алексей Косинский:
Всего для перевозки гостей будет задействовано более 200 автобусов. Но одномоментно в отдельные дни более 100 машин будет одновременно в городе работать на маршрутах. 13 маршрутов из деревни атлетов к объектам, пять маршрутов через хаб на Городском Валу будет работать. И один маршрут непосредственно из аэропорта к деревне атлетов.
Илона Волынец:
Кстати, расскажите, что такое система хаб-бас.
Алексей Косинский:
Система маршрутов хаб-бас позволяет всем аккредитованным лицам перемещаться между объектами Игр и аэропортом. Таким образом, это могут быть волонтеры, судьи, спортсмены, которые вне графика захотят куда-то съездить. Все аккредитованные лица могут воспользоваться всеми этими автобусами.
Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» – генеральная репетиция торжественной церемонии открытия вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Кристина Федорович.
Кристина Федорович, СТВ:
Мы находимся действительно в месте притяжения, в месте, о котором в последнее время говорят все – на стадионе «Динамо». Начался генеральный прогон церемонии открытия вторых Европейских игр. Журналистов внутрь не пускают, но завесу тайны мы вам немного приоткроем.
Для гостей спортивного мультифорума подарки и сюрпризы начнутся до церемонии. Тех, у кого есть билет на церемонию, они будут ждать прямо на зрительских местах – например, рюкзак с символикой вторых Европейских игр.
Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:
На репетицию церемонии открытия я сегодня, к сожалению, не попаду. Но я уверен, что организаторы прекрасно справятся и с этим мероприятием. А уже самые яркие впечатления я надеюсь испытать 21 июня на церемонии открытия. Здорово, что очень много фан-зон не только в Минске, но и в других областных городах, где люди смогут ощутить атмосферу праздника и вторых Европейских игр.
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Изюминкой станет парад атлетов из полусотни стран Европы. Особого внимания заслуживает сцена из нескольких мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места.
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Что касается шоу-программы, хедлайнерами объявлены казахский певец Димаш Кудайберген и российская оперная дива Анна Нетребко. Аккомпанировать звездам будет Игорь Крутой.
Зрителям расскажут о Беларуси – об истории, традициях, природе. И, конечно, о выдающихся уроженцах нашей земли: Евфросинии Полоцкой, Франциске Скорине и не только. Естественно, представят достижения в промышленности и сельском хозяйстве.
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Для такого грандиозного шоу задействовали 90 тонн оборудования. Тем, кто попадет на само событие, повезет куда больше, чем телезрителям. Над чашей стадиона пролетят птицы и звери (зубры, кстати, тоже будут летать). Чтобы это увидеть, нужно установить на своем гаджете бесплатное мобильное приложение, и тогда реальность разбавится виртуальностью.
Всегда вживую интереснее. Надеемся, что будет все очень круто. С нетерпением ждем.
Шоу должно впечатлить. Потому что у нас это, по-моему, вообще впервые в Беларуси. Хотим звезд увидеть всех.
Интересно. Большое событие, большое мероприятие. Детям показать, чтобы было что вспомнить.
Я вообще не здесь живу, поэтому это для меня новое все.
Один из трогательных моментов – прибытие на стадион «Пламени мира» – финальный этап 50-дневной эстафеты огня. Завеса тайны приоткрыта и над личностью того, кто зажжет факел, установленный на «Динамо». Как и во время Олимпиады 1980 года это сделает легендарный борец, трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Медведь.
Кристина Федорович:
Пожалуй, самый оригинальный способ зажжения олимпийского огня был продемонстрирован в Барселоне. Испанский паралимпиец Антонио Ребольо выстрелил в чашу горящей стрелой, находясь в центре стадиона. Как это будет у нас спустя всего два дня до конца пока не известно.
Уже послезавтра 22 тысячи зрителей станут свидетелями грандиозного шоу, как уверяют организаторы, поэтому остается только ждать. Кстати, места лучше занимать заблаговременно. Вход на стадион будет открыт за два часа до начала мероприятия – с 18:00.
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