Как не поддаться психозу во время самоизоляции, как убедить пожилых людей быть дома и ожидать ли беби-бум? Мнение психолога
Новости Беларуси. Почему так важно заботиться не только о физическом, но и о психическом здоровье, особенно в кризисные периоды? Как убедить возрастных родителей оставаться дома? Что нас ждет: беби-бум или волна разводов?
Интервью «Недели» с доктором психологических наук, профессором Игорем Фурмановым.
Если это переходит в навязчивые идеи, что нужно запасаться продуктами, скупать туалетную бумагу, то лучше обратиться к специалистам
Юлия Огнева, СТВ:
Давайте начнем, наверное, с теории. Какова природа страха и беспокойства, вызванного ситуацией с коронавирусом? Это все-таки страх смерти или что-то другое?
Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:
Сейчас поведение человека мотивировано биологическими механизмами адаптации. Таким базовым механизмом адаптации является механизм самосохранения. Ведь существует опасность, с одной стороны, заразиться коронавирусом как биологическим каким-то …
Юлия Огнева:
Ну, физически.
Игорь Фурманов:
Да, физически заболеть. Речь идет о том, что мы можем заразиться вирусом страха, и это намного опасней, потому что коронавирус – в теле, а вирус страха – в голове. А именно голова определяет все наше поведение. Поэтому если человек обеспечивает себя в рамках своих общежитейских потребностей: ходит в магазин для того, чтобы купить необходимые для жизни продукты, покупает туалетную бумагу только в тех объемах, которые обеспечивают гигиенический уход и т. д. – это нормальная реакция, потому что человек находится в реальной ситуации. Он обеспечивает просто свою жизнедеятельность.
Но если это переходит в такие навязчивые идеи, что нужно запасаться продуктами, нужно скупать туалетную бумагу, зубной порошок, стиральный порошок, крупы, муку и т. д., то это тоже один из звоночков, что лучше обратиться за помощью к специалистам.
Какие психологические приёмы есть, чтобы успокоиться?
Юлия Огнева:
Вот как мне в этот момент, пока я дойду до помощи психолога, попытаться себя успокоить? Ну есть же какие-то базовые психологические приемы.
Игорь Фурманов:
Самые простые, самые тривиальные способы своей эмоциональной регуляции – это аутогенная тренировка, некоторые формулы успокаивающего самовнушения. Эти формулы существуют в интернете, эти программы можно скачать, овладеть. Да, пусть действительно такие временные, косметические средства. Они работают, там не нужно никаких специальных…
Юлия Огнева:
Дыхание, еще какие-то способы.
Игорь Фурманов:
Надеваются наушники, и специалист (психолог или специалист в области аутогенной тренировки) говорит определенные формулы: либо успокоения, либо активации. Ничего здесь вредного и опасного нет.
«Может возникнуть ситуация сексуального пресыщения, супружеских измен»
Юлия Огнева:
Многие говорят, что, возможно, будет беби-бум оттого, что достаточно много времени люди проводят вместе. Но есть и другая чаша весов: возможна активизация количества разводов. Как вы думаете, какая ситуация в наших условиях ближе?
Игорь Фурманов:
В существующей ситуации с «беби» нужно воздержаться. Что касается «бума» в ситуации социальной изоляции, то может возникнуть ситуация сексуального пресыщения, супружеских измен на базе этого, и количество разводов тоже может увеличиться.
Можно найти и позитивные какие-то вещи. Например, если семья находится дома, появляется возможность для мужчин наконец закончить тот незавершенный ремонт, который длится десятками лет. Наконец починить капающий 5 лет кран, сделать дырку в стене и повесить наконец картину. У женщин могут быть тоже какие-то свои вещи.
И потом, есть возможность семейного общения, семейных каких-то внутренних занятий. Многие родители начнут интересоваться своими детьми – не только их успехами в школе, а что читает ребенок, чем интересуется.
Сейчас нет полной социальной изоляции. Есть телефоны, есть интернет, есть онлайн-коммуникация, и мы можем разговаривать с другими людьми.
Нужно постоянно общаться со своими родителями, узнавать об их состоянии здоровья, то есть выступать внутрисемейным психотерапевтом
Юлия Огнева:
Как убедить старшее поколение, что сейчас лучше оставаться дома? Какие слова здесь найти?
Игорь Фурманов:
Здесь очень сложно давать какие-то универсальные советы. Если люди приняли решение по такой самоизоляции, то сейчас, я еще раз повторяю, есть средства коммуникации. Нужно постоянно общаться со своими родителями, ежедневно узнавать об их состоянии здоровья, может быть, их беспокоят какие-то мысли, то есть выступать внутрисемейным психотерапевтом. И постоянно убеждать их в том, что вы их любите, цените, и поэтому они должны беречь свое здоровье, не выходить на улицу, ограничить свои контакты. Если даже есть необходимость, допустим, покупки продуктов, то брать на себя эти функции.
«Если мы перестанем жить психологически, тогда это смерть»
Юлия Огнева:
Закончим наш разговор тем, что все-таки, как нам сейчас преодолеть этот кризис с наименьшими потерями?
Игорь Фурманов:
Я уже сказал, что физическое связано с психологическим, поэтому наше психологическое состояние будет полностью зависеть от нашего физического самочувствия. Первое, что нужно – полностью соблюдать все гигиенические, физические меры предосторожности, чтобы не заразиться этим вирусом. Второе – не останавливаться, жить психологически. Потому что если мы перестанем жить психологически, тогда это смерть. Я имею в виду фигурально. Только через психологическую, психическую активность мы можем поддерживать свой жизненный тонус.
Коронавирус в Беларуси. Хроника за неделю: что известно
Новости Беларуси. Все же мы не можем игнорировать тему № 1. Информации и решений по коронавирусу за неделю накопилось прилично, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что происходило буквально по дням – календарь листал Дмитрий Анисовец.
Понедельник, 30.03.2020.
Президент принимает с докладом силовиков, но помимо основной темы встречи – реагирование Вооруженных Сил на учения НАТО – обсуждается еще и реакция на ситуацию с коронавирусом. В белорусской армии заболевших нет – подводит черту министр обороны Хренин.
Минздрав констатирует: спустя месяц после подтверждения у нас первого случая заражения COVID-19 контроль за эпидемиологической обстановкой в стране усилился, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе и госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.
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Но, похоже, на фоне коронапсихоза быстрее самого вируса распространяется инфодемия (или попросту – дезинформация). В интернете все больше манипулируют темой COVID-19. Спекуляция на слухах, ложные новости, инфовбросы бьют по чувствам и эмоциям.
Вторник, 31.03.2020.
Белорусские врачи с вызовом справляются – отмечает Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Но практика показывает, отмечает Президент, что еще есть над чем работать.
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Но, помимо непосредственно медицинского аспекта, где все решается благодаря слаженной работе и профессионализму белорусских медиков, есть и еще один, который, увы, зачастую этот самый тяжелый труд на передовой нивелирует. Ложная информация. С потоком фейков справиться не так просто.
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На претензии о правильности предпринимаемых шагов власть делает еще один, неожиданный для многих. Решение Президента – пригласить Всемирную организацию здравоохранения. Организовать этот визит он поручил Наталье Кочановой.
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Независимые специалисты должны сами все посмотреть и дать увиденному оценку – открыто и непредвзято. В этот же день, спустя более месяца после первого случая заболевания в стране COVID-19, зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.
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Псевдоэкспертов становится больше, основные спецы по коронавирусу – все больше пользователи соцсетей, которым во многом все страны мира обязаны паническим настроениям у населения.
Каких только сказок и небылиц касательно борьбы с коронавирусом там не увидишь. Пример: в Минске днем с огнем не сыскать в аптеках масок и антисептиков. Но так ли это?
– Дайте, пожалуйста, маски и антисептик. Есть у вас?
– Да, есть.
– Скажите, а как часто завозят к вам маски?
– Последнее время каждый день идет привоз, но из-за ажиотажа люди очень быстро их покупают. Берут и по 10, и по 20, и по 30 штук.
– А поставки как-то изменились?
– В последнее время каждый день привозят нам по 500 штук, как минимум.
Среда, 01.04.2020.
Продолжается работа по возвращению на родину белорусов, застрявших в разных странах мира. Рейсом «Белавиа» доставлены в Минск 114 наших соотечественников, а также граждане других государств, находившихся в ОАЭ.
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Из Китая в Минск прибыла первая партия гуманитарной помощи. В составе груза – тесты, средства защиты, медицинские костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.
Более 2 тысяч тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая
Общество, подуставшее от инфовбросов и излишнего нагнетания, продолжает шутить.
Четверг, 02.04.2020.
Минздрав предпринимает очередные меры, чтобы избежать лавинообразного роста заболеваемости, как у наших соседей. А мир, тем временем, оказался на пороге большой перезагрузки. Вернется ли человечество к жизни в обычном русле? И какой окажется новая реальность после масштабной пандемии?
В отличие от соседних стран, мы не пошли путем тотального карантина. Как и Швеция. По мнению Президента, это гораздо эффективнее, нежели запретить людям выходить из дома. Медицина работает оперативно, руководство страны держит ситуацию на контроле. Но вот эта инфодемия – колоссальное давление СМИ на население – заставляет в том числе Президента возвращаться к этой проблеме снова и снова.
Александр Лукашенко о слухах про количество жертв коронавируса: во-первых, смерть человека никогда не спрячешь
Каждое государство по-своему борется с распространением инфекции. Здесь универсального рецепта быть не может. Методы белорусского здравоохранения ВОЗ считает достаточными и своевременными, а одна из рекомендаций организации – бороться с вирусом точечно. Что мы и делаем. Массовая изоляция может дать противоположный эффект. Всех, кто в группе риска, призывают ответственно отнестись к ситуации и остаться дома.
Александр Лукашенко: сказать, что в Беларуси тихо всё, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем
Пятница, 03.04.2020.
Призвал белорусов не паниковать Президент и в пятницу, во время рабочей поездки в Смолевичский район.
Глава государства в беседе с журналистами в очередной раз подчеркнул: ресурсов в борьбе с вирусами в Беларуси хватает, ситуация в стране взята под контроль с самого начала.
Кстати, в помощь гражданским медикам еще не подключали военных специалистов. Им подобного рода опыт абсолютно не помешает.
Надо отдать должное и гражданским инициативам. В центральном регионе посещают на дому участников Великой Отечественной.
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Суббота, 04.04.2020.
Витебские врачи констатировали: за сутки в Витебской области нет новых случаев COVID-19, но никто не собирается расслабляться. Система здравоохранения по всей республике по-прежнему в режиме полной боевой. Упор – на выявление контактов лиц заболевших, на разрыв механизма передачи инфекции. Усиливается контроль за соблюдением противоэпидемических правил в местах с массовым пребыванием людей.
Минздрав о борьбе с коронавирусом в Беларуси: «Ни одна страна, которая расположена рядом с нами, не принимала такие меры»
В Беларуси на неделю продлены весенние школьные каникулы. Решение принято после изучения предварительных мнений и обращений родителей учеников.
Сколько будет длиться четвёртая четверть с учётом продления весенних каникул?
Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Это солидарная помощь всех отраслевых профсоюзов для тех, кто работает на передовой.
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Закуплены 14 тысяч защитных костюмов. Какую помощь профсоюзы оказывают медикам, которые борются с COVID-19.
Сегодня в стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Госпитализируют не только пациентов с подтвержденным диагнозом, но и их контакты первого уровня, что значительно увеличивает выявляемость возможного заболевания.
Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы людей. Беларусь также ждет специалистов из ВОЗ, независимых экспертов ожидают уже во вторник, 7 апреля.
Свиной и птичий грипп, оспа и лихорадки проходили, коронавирус тоже пройдет. Главное – быть начеку и предпринимать необходимые в конкретной ситуации меры.