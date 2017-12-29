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Как стать волонтёром Красного Креста в Беларуси?

29.12.2017 - 18:37

Новости Беларуси. Что нужно сделать, чтобы попасть добровольцем в благотворительную организацию, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
У нас на сайте есть специальная анкета, которую можно заполнить.

Таких анкет у нас в месяц до 30 приходит.

Где чётко написано, во-первых, зачем тебе быть волонтёром. То есть, определить твой социальный позыв – что тебя сюда ведёт. Потому что направлений деятельности, действительно, много. 

Благотворительность: «Открытый разговор»

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