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«Как трейлер к несуществующему фильму». Рената Литвинова об «Эликсире молодости»

03.05.2017 - 21:57

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вот этот маленький фильм я посмотрел на Вашем Youtube-канале – «Эликсир молодости». Я, честно говоря, думал, что это – какой-то анонс, как клип.

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Это – такая потрясающая история о том, что ты не снимаешь уже напрямую какую-то рекламу, а ты делаешь это, как трейлер к несуществующему фильму. Но, может быть, он когда-нибудь снимется.Кадры из "Эликсира молодости"
Фото: кадры из "Эликсира молодости"
Кадры из "Эликсира молодости"
Фото: кадры из "Эликсира молодости"

Ну, эта история – рецепт таинственный омолаживающий, и сколько Вам лет. И Вы говорите: «Триста».

Рената Литвинова:
Ну, это – известная пьеса Чапека «Средство Макропулоса».

Трейлер был на основе этой пьесы снят.

Полное ощущение, что это – трейлер к какому-то колоссальному фильму, страстная сцена.

Рената Литвинова:
Я была режиссёром этого фильма.

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