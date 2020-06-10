Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, демографическая ситуация и проблемы снижения числа разводов в стране.
Эти темы стали главными для обсуждения за экспертным столом в программе «В обстановке мира».
Семья – как фундамент национальной белорусской идеи.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сям'я ніколі не была пустым словам.
Поддержка семейных ценностей на государственном уровне.
Мы, наверное, одна из немногих стран, которые такой длительный период выплачивают пособия.
Как убедить и помочь белорусам рожать больше детей?
Возможность получения бесплатного ЭКО один раз.
Обсудим универсальный метод снижения разводов.
В большей степени все-таки на ребенка влияет не система образования, а его семья.
А также расскажем, почему белорусские отцы самые ответственные в мире.
Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек. Нигде в мире нет столько ответственных пап.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» смотрите 10 июня сразу после информационного часа на телеканале СТВ в 20.30.
«На постоянном контроле». Как в Минске проводят мониторинг необоснованного увольнения работников
Новости Беларуси. В столице по поручению Президента проводят мониторинг необоснованного увольнения работников с предприятий и организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В первую очередь, контроль коснется частных организаций.
При выявлении нарушения трудового законодательства материалы направляются в Департамент государственной инспекции труда для реагирования.
Кроме того, открыта горячая линия по вопросам незаконного увольнения. Телефон можно найти на сайте комитета по труду, занятости и социальной защиты. Звонки принимаются в будни с 9 до 18 часов и в субботу с 10 до 13 часов.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Еще в 2017 году в мае глава государства поручил местным органам власти обеспечить недопущение несанкционированного увольнения работников. Эта работа у нас ведется постоянно и находится на постоянном контроле.
Новое поручение главы государства – мы проанализировали, прежде всего, поступившие обращения в адрес комитета Минского городского исполнительного комитета. Около 30 всего поступило к нам таких обращений, где, по мнению заявителей, люди считают, что их незаконно уволили в мае – начале июня.
В целом на рынке труда столицы наблюдается положительная тенденция – растет численность занятых в экономике. Еженедельно проводятся онлайн-ярмарки вакансий и мини-ярмарки, которые помогают найти сезонную или временную работу. Кроме того, проводится переобучение по 33 профессиям и подготовка специалистов под заказ конкретного нанимателя.
В столичном банке вакансий сейчас порядка 17 тысяч свободных мест и около 900 безработных.