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Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

10.06.2020 - 09:50

Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, демографическая ситуация и проблемы снижения числа разводов в стране.

Эти темы стали главными для обсуждения за экспертным столом в программе «В обстановке мира».

Семья – как фундамент национальной белорусской идеи.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сям'я ніколі не была пустым словам.

Поддержка семейных ценностей на государственном уровне.

Мы, наверное, одна из немногих стран, которые такой длительный период выплачивают пособия.

Как убедить и помочь белорусам рожать больше детей?

Возможность получения бесплатного ЭКО один раз.

Обсудим универсальный метод снижения разводов.

В большей степени все-таки на ребенка влияет не система образования, а его семья.

А также расскажем, почему белорусские отцы самые ответственные в мире.

Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек. Нигде в мире нет столько ответственных пап.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» смотрите 10 июня сразу после информационного часа на телеканале СТВ в 20.30.

Люди в материале: Игорь Марзалюк
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«На постоянном контроле». Как в Минске проводят мониторинг необоснованного увольнения работников

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Новости Беларуси. В столице по поручению Президента проводят мониторинг необоснованного увольнения работников с предприятий и организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первую очередь, контроль коснется частных организаций.

При выявлении нарушения трудового законодательства материалы направляются в Департамент государственной инспекции труда для реагирования.

Кроме того, открыта горячая линия по вопросам незаконного увольнения. Телефон можно найти на сайте комитета по труду, занятости и социальной защиты. Звонки принимаются в будни с 9 до 18 часов и в субботу с 10 до 13 часов.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Еще в 2017 году в мае глава государства поручил местным органам власти обеспечить недопущение несанкционированного увольнения работников. Эта работа у нас ведется постоянно и находится на постоянном контроле.

Новое поручение главы государства – мы проанализировали, прежде всего, поступившие обращения в адрес комитета Минского городского исполнительного комитета. Около 30 всего поступило к нам таких обращений, где, по мнению заявителей, люди считают, что их незаконно уволили в мае – начале июня.

В целом на рынке труда столицы наблюдается положительная тенденция – растет численность занятых в экономике. Еженедельно проводятся онлайн-ярмарки вакансий и мини-ярмарки, которые помогают найти сезонную или временную работу. Кроме того, проводится переобучение по 33 профессиям и подготовка специалистов под заказ конкретного нанимателя.

В столичном банке вакансий сейчас порядка 17 тысяч свободных мест и около 900 безработных.