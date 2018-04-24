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Какие льготы предлагают инвесторам в Минске?

24.04.2018 - 16:50

Новости Беларуси. Какие условия и привилегии инвесторам сейчас предлагают власти столицы, спросим в программе «Большой город» у заместителя председателя Мингорисполкома Александра Крепака.

Большой бизнес не станет вкладывать деньги опрометчиво. Люди с серьезными суммами изучают очень глубоко обстановку.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас существует и работает достаточно гибкая система преференций, которая установлена декретом Главы государства. Которая включает в себя и возможность параллельного проектирования строительства.

Сегодня можно выбрать генерального подрядчика, не применяя процедуру торгов.

Освобождается от платы права договора на землю, освобождается от земельного налога на период реализации инвестиционного проекта, освобождается от таможенных пошлин и НДС. За 2017 год у нас создано около 29 тысяч новых предприятий.

Экономическое развитие Минска: «Большой город»

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