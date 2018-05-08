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Какие национальные праздники пройдут в Верхнем городе летом-2018?

08.05.2018 - 12:34

Новости Беларуси. Минск охотно встречает каждое лето туристов и проводит различные национальные праздники в Верхнем городе. Чем удивят власти столицы в этот сезон, узнаем в программе «Большой город».

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
На этот туристический сезон будут функционировать, сохранятся традиционные праздники национальностей в Верхнем городе. Их будет 15.

Первый из них откроется праздником шведской культуры 2 июня.

Следующим будет праздник, организованный посольством Российской Федерации. В этом году появились новые участники – проект расширяется. Впервые будут участвовать посольства Великобритании, и будет организован праздник эстонской культуры.

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