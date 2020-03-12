Караник: В ситуации с коронавирусом у нас есть планы А, В, С, D. Мы пока находимся на плане А
Новости Беларуси. Повода для паники в связи с ситуацией с коронавирусом в Беларуси нет. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая с докладом во Дворце Независимости министра здравоохранения Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Глава государства подчеркнул, что система работает в оптимальном режиме, не допуская ажиотажа, максимально снижая риск распространения заболевания.
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Эпидемиологическую ситуацию прокомментировал и руководитель ведомства. По его словам, распространение коронавируса в стране под контролем. Все пациенты в Беларуси, у которых выявлено заболевание, чувствуют себя удовлетворительно. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты. К тому же, новые случаи фиксируются в основном у людей, которые ранее контактировали с заболевшими.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Ситуация по-прежнему в нашей стране контролируемая. Если ты идешь на операцию, у тебя всегда есть план А. Если у тебя нет плана В, то ты плохой хирург, потому что ты должен понимать о том, что всегда может пойти что-то не так.
Так вот в ситуации с коронавирусной инфекцией у нас есть план А, план В, план С, план D в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы пока еще находимся на плане А.
Мы говорим о том, что (и это обсудили с главой государства) ограничения на проведение массовых мероприятий для того, чтобы те люди, которые может быть в легкой форме эту инфекцию переносят и не обратились за медицинской помощью, чтобы было меньше шансов поделиться этой инфекцией с большим количеством людей.
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Также одна из тем встречи – стоимость при закупке зарубежного медицинского оборудования и лекарств. Раньше часть импорта поставлялась в Беларусь по завышенным ценам. Ситуацию исправили, проработав прозрачную систему закупок, но держать на контроле этот вопрос все еще необходимо, уверен Президент.
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В целом, Александр Лукашенко положительно оценил работу системы здравоохранения. Врачи проводят сложные операции, оказывают экспорт медуслуг, белорусы обеспечены необходимыми лекарствами.
«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом
Новости Беларуси. Сначала всех прилетевших из Китая в аэропорту встречали с тепловизорами, потом прибывших из стран, где были случаи заражения, обязали сдавать тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня на границах развернуты санитарные пункты.
Владимир Караник рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который скрыл нахождение в Северной Италии
«Брест автодорожный» – крупнейший пассажирский пункт пропуска на западной границе Беларуси. Ежегодно через него проходят до 12 тысяч человек. Сейчас здесь пристально следят за теми, кто прибывает из Италии. Задача пограничников – из потока выявить потенциальных больных.
В помощь симптоматика и отметки о пути следования. Если человек в течение 14 дней был в странах с неблагоприятной обстановкой (их пока семь – Италия, Китай, Южная Корея, Иран, Таиланд или Сингапур), то приглашают специалистов санитарной службы.
Марина Шум, помощник врача-эпидемиолога пункта пропуска «Брест автодорожный»:
Есть сигнальные признаки – значит, мы вызываем бригаду скорой помощи и действуем по оперативному плану. Вызываем эпидбригаду, дезбригазу, и действия дальше проводятся по оперативному плану.