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Кейт Бланшетт, Андрей Звягинцев, Кристен Стюарт и другие: назван состав жюри Каннского кинофестиваля

18.04.2018 - 16:02

Российский режиссер Андрей Звягинцев стал членом жюри Каннского кинофестиваля.

Организаторы киносмотра в Каннах назвали полный состав жюри во главе с Кейт Бланшетт – в его состав вошли «пять женщин, четверо мужчин, которые представляют семь стран и пять континентов».

Кейт Бланшетт. Фото: Rich Polk

В состав жюри вошли канадский режиссёр Дени Вильнев, французская актриса Леа Сейду и американская актриса Кристен Стюарт, российский режиссер Андрей Звягинцев, китайский актёр Чанг Чен, американский писатель и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди и французский режиссёр Робер Гедигян.

Дени Вильнев. Фото:  Luis Ricardo Montemayor Cisneros

Председатель жюри – актриса Кейт Бланшетт (читать далее).

Кристен Стюарт. Фото: imdb.com

Продюсер Александр Роднянский в социальных сетях отметил, что последний раз российский член жюри, сценарист Мария Зверева, была приглашена на смотр 23 года назад – в 1995 году.

Александр Роднянский:
Участие в жюри Каннского кинофестиваля – это огромная честь, ее трудно переоценить. Я дико рад за Андрея. И горжусь этим его успехом.

Леа Сейду. Фото: jonathan olley

Напомним, что в нынешнем году фильм Кирилла Серебренникова «Лето» включен в основной конкурс Каннского фестиваля.

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Фото: Anne-Christine Poujoulat. Image courtesy gettyimages.com

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