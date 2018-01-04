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Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2018 года

04.01.2018 - 11:09

Австралийской актрисе Кейт Бланшетт доверили право стать председателем жюри 71-го Каннского кинофестиваля.

«Мы рады приветствовать такого редкого и уникального художника, чей талант и убеждения обогащают и экран, и сцену. Наши переговоры, прошедшие осенью, убедили нас в том, что она будет эффективным президентом, совмещающим в себе страстную женщину и зрителя с большим сердцем», − говорится в официальном заявлении генерального директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

Каннский фестиваль 2008 года. Фото: THR

Сама Кейт очень обрадовалась предоставленной возможности и обещает подойти к возложенной на нее работе со всей ответственностью.

Кейт Бланшетт:
Я неоднократно присутствовала в Каннах, как актриса и продюсер, участвуя в программе, кинорынке или иных мероприятиях, но никогда не ради чистого удовольствия, которое может доставить просмотр такого количества фильмов, которое может предоставить только этот фестиваль.

Каннский фестиваль 2015 года. Фото: THR

71-й Каннский кинофестиваль пройдет в начале мая 2018 года.

Председателем жюри Берлинского фестиваля, который начнется уже в феврале, выбран Том Тыквер.

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