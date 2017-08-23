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Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов

23.08.2017 - 19:05

Корпорация ВВС провела опрос среди 253 критиков со всего мира и составила рейтинг из 100 лучших комедий всех времен. На первом месте в очередной раз оказался бессмертный фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки».

Из-за одежды Мэрилин Монро фильм получил возрастное ограничение (читать подробности).

Фото: imdb.com

Среди опрошенных критиков было приблизительно равное количество мужчин и женщин. ВВС отмечает, что их рейтинги значительно разнились, но комедию с Джеком Леммоном и Томи Кертисом одинаково любят и те, и другие.

Фото: imdb.com

На втором месте оказалась политическая сатира от Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу», а на третьем картина Вуди Аллена «Энни Холл».

В десятке оказались «День сурка» с Биллом Мюрреем, хит 30-ых «Утиный суп», британский фарс «Жизнь Брайана по Монти Пайтону», пародийный шедевр с Лесли Нильсоном «Аэроплан!», французское «Время развлечений», псевдодокументальный фильм о выдуманной рок-группе «Это  Spinal Tap» и немая лента Бастера Китона «Паровоз Генерал».

Фото: imdb.com

В сотне лучших комедий можно найти немые картины Чарли Чаплина, «Голый пистолет», «Когда Гарри встретил Салли», «Борат», «Мальчишник в Вегасе», «Девичник в Вегасе» и другие хиты разных лет.

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