Когда откроется первый мультибрендовый магазин made in Belarus, и что будет с секонд-хендами? Рассказывает глава «Беллегпрома»
Новости Беларуси. По сути, совершенно не имеет значения – государственное предприятие или частное, крупный бизнес или индивидуальный предприниматель. Из отдельно взятого успеха состоит успех всей отрасли. Об этом как никто другие знают руководители профильных министерств и концернов, сообщили в программе «Неделя».
Когда в Минске откроется первый мультибрендовый магазин made in Belarus? Закрыть или нет – как быть с секонд-хендами? Почему «Камволь» так и не вышел на проектную мощность, и как все-таки на нее выйти?
Об этом и не только интервью «Недели» с председателем концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной.
Юлия Огнева, СТВ:
Давайте для начала о том, как сработали в 2019 году. Здесь и целый год и, наверное, еще полгода после того, как вы вступили в должность.
«Заработная плата в среднем по отрасли у нас составила 670 рублей»
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Основные итоги мы подвели уже и с руководителями предприятий. Уже состоялась на базе концерна итоговая коллегия, на которой рассматривались и проблемы. Это, конечно же, и закредитованность предприятий, высококонкурентная среда на рынке, безусловно. Если взять по году, то заработная плата в среднем по отрасли у нас составила 670 рублей. Экспорт составил у нас порядка 94 %.
Просела у нас Российская Федерация, мы потеряли свою долю – порядка 20 %. Но при этом плюс 0,6 % и 0,5 % соответственно показали положительную динамику на рынке Евросоюза и иных странах «дальней дуги».
Юлия Огнева:
Нам не хватает, например, костюмного ассортимента. Есть ли уже подвижки в этом направлении, и вообще, какая еще продукция, чего нам не хватает, даже на внутреннем рынке?
«Мода – это все-таки женское лицо»
Татьяна Лугина:
Есть определенные сдвиги на ряде предприятий. Это наш Новогрудок, «БелКредо». Оно сегодня осознанно процентов 60 своей продукции, производственной программы ежемесячной формирует именно из тканей Минского камвольного комбината. Коллекцию «весна-лето» мы увидим уже часть. Но основную мы планируем из шерстяных и шерстесодержащих тканей. Это будет август, зима следующего года. Опять же, у нас сменился руководитель в Центре моды с 1 января.
Юлия Огнева:
Громкая история была.
Татьяна Лугина:
Да, громкая история была. Не знаю, закончилась она или нет. Но все-таки, наверное, наш посыл и наша задача, как мы себе видим работу по Центру моды, она немного не совпадала с видением и стратегии, и работы предыдущего директора. Ни в коей мере мы не умоляем его достоинств. Но все-таки хочу сказать, что мода – это все-таки женское лицо. Хочется вернуть ту славу и то предназначение, название, что Центр моды, кроме того что это производственная площадка – хотелось бы, чтобы оно вернулось.
Вторым направлением деятельности я вижу, чтобы было и домом, базовой обучающей структурой моды тех же дизайнеров.
Юлия Огнева:
Законодателей моды.
Татьяна Лугина:
Да, конструкторов, чтобы там были семинары.
Юлия Огнева:
А вот шоурум вы собирались создать.
«У нас задача – 7 магазинов открыть до конца года по стране»
Татьяна Лугина:
Да, шоурум мы делаем. У нас сейчас косметический ремонт идет. На базе концерна мы делаем. Плюс проект по мультибрендовому магазину. Да, мы, может, идем не такими большими шагами. Все упирается в денежные средства, как обычно. Но все равно мы двигаемся. У нас задача – 7 магазинов открыть до конца года по стране.
Юлия Огнева:
Давайте о непростом предприятии – «Камволь». В него было вложено 110 миллионов евро. Но на совещании у Президента, которое состоялось в декабре 2019 года, именно оно было названо в числе наиболее проблемных. Что сейчас с ним, и планируется ли перевозить «Сукно» на «Камволь»?
Изделия мужские класса «люкс» востребованы не в том объеме
Татьяна Лугина:
В 2020 году мы уже порядка 5-6 миллионов метров погонных должны были выпускать тканей высокого класса с содержанием шерсти, в основном класса «люкс». Но, к сожалению, мода, тренды последних лет показывают другую динамику. То есть ценовой фактор в конкурентоспособности выходит на передний план. И изделия мужские класса «люкс» не так может быть востребованы или востребованы не в том объеме. Пошагово мы до 2023 года должны выйти на эти объемы. Единственное, какая будет структура ассортимента и что будет внутри, какие будут вкладываться смески. Тут уже покажет время.
«В этом году мы должны провести процедуру закупки оборудования»
Юлия Огнева:
А сколько выпустили по году, какой объем?
Татьяна Лугина:
2 миллиона 830. Пришел новый руководитель (наверное, все слышали) Ирина Витальевна Григорян, которая работала на «Ручайке». Ей тоже задачи, конечно, поставлены достаточно точечные и многовекторные.
Юлия Огнева:
А «Сукно»?
Татьяна Лугина:
Написана уже матрица задач, у нас закреплены люди. Единственное, что сейчас выверяется еще раз точно эта цепочка того оборудования, какое мы предполагаем к закупке, чтобы не было никаких вопросов. То есть актуализируем с учетом прихода нового руководителя. В этом году мы должны провести процедуру закупки оборудования. В середине следующего года оно будет смонтировано, и поэтапно начнут переходить люди.
О магазинах секонд-хенд: «С этим направлением деятельности не так просто разобраться»
Юлия Огнева:
Сразу после вашего назначения у нас с вами состоялось интервью. Тогда достаточно много шума наделала тема секонд-хенда. Расскажите, удалось за это время продвинуться в этом вопросе?
Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?
Татьяна Лугина:
С этим направлением деятельности не так просто разобраться. Например, на 78 миллионов долларов было завезено товара по категории «секонд-хенд» по 2019 году. То есть это, конечно, большая достаточно цифра. Закрывать – не закрывать – мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц.
Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали.
Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП
В стране хвойных лесов не хватало ДСП, был скромный ассортимент ДСП и, вообще, не было ламинированных плит. После того как стружку снял президент, модернизацию поставили на конвейер.
Но критика продолжается. По привычке. Зачастую топорная. Едкие комментарии про нашу модернизацию пишут за столами, созданными как раз после этой модернизации, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Сергей Сорока, главный инженер ОАО «Ивацевичдрев»:
При проектной мощности в 250 тысяч метров кубических плиты в 2019 году мы выпустили 340 тысяч метров кубических. И с гордостью скажу: мы выплачиваем все кредитные обязательства.
Под Ивацевичами новый завод вырос в чистом поле. Современные ЛДСП получают из технологического сырья. Древесину отправляют на дробилку.
Получается несколько видов опилок. Крупные ещё раз перерабатывают, средние уходят на конвейер, а мелкие, пыль – сжигают. Впрочем, в килоджоули здесь преобразовывают отходы со всей округи. Скоро в окрестностях, вообще, свалок не останется.
Сергей Сорока:
С этой установкой мы используем газ только для подсветки горения пыли, а остальная энергия получается из отходов, принимаемых от других компаний либо от своего производства.
В общем, безотходное замещение покупных энергоносителей – это одна из побед модернизации деревообработки. А без тех денег, которые вложили в апгрейд отрасли, наши предприятия повторили бы судьбу коллег из соседних стран: или крах, или чужие руки. А так: пыхтят предприятия – живёт отрасль.
ДСП – это ковёр из стружки. Сначала он толще. А после пресса заметно худеет. Современное оборудование может ужать от 4 сантиметров до 8 миллиметров.
А вот здесь плиты, как пирог, уже нарезают определённой формы. А здесь покрывают плёнкой – ламинируют.
Обычно и цвет, и площадь, и толщина – сразу под заказ. Из цеха – к потребителю. Разбирают потому, что BYSPAN – белорусские плиты соответствуют самым высоким экологическим стандартам.
Здесь внедрена система аспирации. Вредные вещества попадают в специальные соты, затем их омывают технологической водой. На мокрую очистку предприятие ежемесячно тратит 20 тысяч долларов. Это стоимость, допустим, такого автомобиля, как Geely. Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль.
Период распродажи балансовой древесины за границу прошёл. Сейчас время сбалансированного экспорта. Слово «диверсификация» менеджеры деревообрабатывающих предприятий выговаривают без запинки.
Сергей Нахимов, заместитель генерального директора ОАО «Ивацевичдрев»:
Есть у нас сегодня и экзотические страны для нас: это и Бахрейн, и Монголия, с которыми мы недавно заключили договора. Естественно, что мы охватываем большинство стран Европы.