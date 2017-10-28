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«Когда у меня есть выбор между нормой и безумием, я выбираю безумие»: Джулии Робертс исполняется 50 лет

28.10.2017 - 15:24

Путь Джулии Робертс к славе является идеальным воплощением американской мечты. Обычная девчонка из провинции в одночасье стала звездой, а ее героиня из «Красотки» даже сейчас считается лучшей романтической героиней кинематографа.

Фото: E!

«Я слишком высокая, чтобы считаться девушкой, у меня недостаточно нарядов, чтобы быть леди, и я бы никогда не назвала себя женщиной. Я что-то среднее между теткой и телкой». 

Биография Джулии содержит множество неприятных моментов: публике хорошо известен ее конфликт со старшим братом Эриком Робертсом, с которым актриса не разговаривает уже много лет, про ее невыносимый характер и скандальное поведение во время съемок ходят легенды, а по количеству звездных романов Джулия даст фору даже Тейлор Свифт. В разное время у актрисы были отношения с Кефиром Сазерлендом, Лиамом Нисоном, Мэтью Перри, Бенджамином Брэттом, Дэниелем Дэй-Льюисом, и это лишь те актеры, информация про которых достоверна!

Эволюция стиля Джулии Робертс (смотрите здесь).

Фото: Variety

28 октября Джулии Робертс исполняется 50 лет! За прошедшее со времен «Красотки» время она практически не изменилась – все такая же улыбчивая и лучезарная. Зато скандалов вокруг имени актрисы стало значительно меньше. Джулия уже пятнадцать лет замужем за оператором Дэниелом Модерой, у них трое детишек, а снимается актриса теперь не в дорогостоящих хитах, где ее гонорары достигают $25 миллионов, а в достаточно скромном кино, где имеет возможность продемонстрировать все грани своего таланта. Совсем скоро в прокат выходит семейная драма «Чудо», где Робертс сыграла маму мальчика, страдающего редкой аутосомной болезнью.

«У меня интересная работа: меня наряжают, как куклу, а потом забавные мужчины красят мне губы и говорят мне разные хорошие штуки».

Мы поздравляем Джулию с юбилеем и вспоминаем самые яркие образы, которые актриса воплотила на большом экране.

Джулия повторила свои самые яркие роли в десятиминутном видео (смотреть).

Вивиан Уорд – «Красотка» (1990)

Фото: imdb.com

Фильм, который подарил миру Джулию и представил ее во всей красе. Робертс согласилась на роль, от которой отказалась половина Голливуда, и моментально стала звездой. История о миллионере (Ричард Гир) и девушке по вызову с большим сердцем стала одной из лучших мелодрам в истории, сделала режиссера Гари Маршала главным сентиментальным режиссером мира и принесла Джулии номинацию на «Оскар» и любовь всего мира. Десять лет спустя Маршал, Робертс и Гир попробовали повторить успех «Красотки» в «Сбежавшей невесте», но едва ли у них получилось.

«Вообще-то люди довольно редко узнают меня на улице. Более того, очень часто мне приходится говорить: «Добрый день! А вы не меня ждете? Я — Джулия».

Изабель Келли – «Мачеха» (1998)

Фото: imdb.com

Сентиментальная, но умная история о разведенном мужчине, который начинает встречаться с привлекательной женщиной Изабель. Она из всех вил пытается наладить отношения с его детьми, но те изводят мачеху и пытаются воссоединить родителей. Ситуация в корне меняется, когда мать детей Джеки узнает о своей страшной болезни. Теперь ей необходим человек ,который сможет всем сердцем полюбить ее детей. «Мачеха» сделана по всем канонам голливудской драмы, но это не делает ее плохой. Это смешное и грустное кино с отличным дуэтом Джулии Робертс и Сьюзен Сарандон, которое мало кого оставит равнодушным. 

Эрин Брокович – «Эрин Брокович» (2000)

Фото: imdb.com

Говорить про «Эрин Брокович» в контексте лучших фильмов актрисы достаточно банально, но не сделать этого мы просто не можем. Основанная на реальных событиях история о малограмотной, вспыльчивой и истеричной женщине из провинции, которая практически в одиночку провернула огромное юридическое дело против крупной компании. Главная роль в фильме принесла Джулии «Оскар» и первый гонорар в $20 миллионов. Но даже если забыть про деньги и награды, то «Эрин Брокович» все равно замечательное кино про социальные проблемы, с острым сюжетом и хорошим юмором.      

«Пресса сейчас не такая агрессивная, какой была раньше. Зато ее глупость прогрессирует настолько стремительно, что иногда хочется, чтобы все стало по-прежнему».

Анна Кэмерон – «Близость» (2004)

Фото: imdb.com

Блистательная разговорная трагикомедия о причудливом любовном квадрате. Судьба сводит вместе модного фотографа, неудачливого писателя, молодую стриптизершу и городского мачо и невероятно изощренно переплетает их пути. Главные роли в «Близости» сыграл потрясающие актеры. И пусть из всей четверки больше всего восторженных отзывов получили Клайв Оуэн и Натали Портман, Джуд Лоу и Джулия Робертс тоже очень хороши. А построенный целиком на диалогах фильм дает отличную возможность увидеть талант актеров воочию, без отвлекающих кинематографических моментов.

королева Клементианнна – «Белоснежка: Месть гномов» (2012)

Фото: imdb.com

Не многие актрисы, играющие в молодости роли одних красавиц способны с возрастом достойно показать себя в противоположных ролях. Но Робертс не из таких. В веселой и ироничной сказке Тарсема Синха Джулия сыграла роль злой королевы, которая завидует красоте Белоснежки и пытается соблазнить прекрасного принца. «Месть гномов» сам по себе позитивный и смешной фильм, а комедийный талант ведущих актеров делает его и вовсе одним из лучших в своем жанре. Лили Колинз в роли Белоснежки очаровательна, от красивого, но нелепого принца Арми Хаммера не оторвать глаз, а Джулия Робертс  так и вовсе блистательна. Ее королева не вызывает страха, но зато отлично веселит – зло еще никогда не было таким смешным и обаятельным.

«Обожаю лгать на пресс-конференциях».

imdb.com. «Стальные магнолии».
Фото. imdb.com. «Стальные магнолии».
imdb.com. «Коматозники».
Фото. imdb.com. «Коматозники».
imdb.com. «Капитан Крюк».
Фото. imdb.com. «Капитан Крюк».
imdb.com. «Мэри Райли».
Фото. imdb.com. «Мэри Райли».
imdb.com. «Все говорят, что я люблю тебя».
Фото. imdb.com. «Все говорят, что я люблю тебя».
imdb.com. «Свадьба лучшего друга».
Фото. imdb.com. «Свадьба лучшего друга».
imdb.com. «Ноттинг Хилл».
Фото. imdb.com. «Ноттинг Хилл».
imdb.com. «Сбежавшая невеста».
Фото. imdb.com. «Сбежавшая невеста».
imdb.com. «Мексиканец».
Фото. imdb.com. «Мексиканец».
imdb.com. «Одиннадцать друзей Оушена».
Фото. imdb.com. «Одиннадцать друзей Оушена».
imdb.com. «Улыбка Моны Лизы».
Фото. imdb.com. «Улыбка Моны Лизы».
imdb.com. «Ешь, молись, люби».
Фото. imdb.com. «Ешь, молись, люби».
imdb.com. «Ларри Краун».
Фото. imdb.com. «Ларри Краун».
imdb.com. «Обыкновенное сердце».
Фото. imdb.com. «Обыкновенное сердце».
imdb.com. «Тайна в их глазах».
Фото. imdb.com. «Тайна в их глазах».
imdb.com. «Чудо».
Фото. imdb.com. «Чудо».

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