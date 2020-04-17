Коронавирус в Беларуси. Что известно на 17 апреля
Новости Беларуси. 86 тысяч 813 тестов на коронавирус проведено в Беларуси по состоянию на 17 апреля.
Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, 24 лаборатории задействовано для проведения тестирования.
Зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выписаны и выздоровели 342 человека.
Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.
Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов (читать далее).
Архиепископ Гурий о пандемии: «Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие, и плохие»
Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня в мире объявлена пандемия. Коронавирус, в том числе, не обошёл стороной и Беларусь. И я знаю, что в церквях каждый день молятся за спасение людей. Ведь на всё воля Божья. И Бог только может, как церковь трактует, остановить этот вирус. Как Вы считаете?
Архиепископ Гурий:
Во-первых, мы далеко ушли от Бога – источника жизни и света. Кто – больше, кто – меньше, но, в общем-то, далеко. От тех законов, которые он открыл, причём без особого труда с нашей стороны. Если физические законы чтобы открыть, люди посвящают целую жизнь – подвижники от науки. А здесь без нашего труда нам дано Евангелие, в котором открыты духовные законы, чтобы человек жил счастливо.
Человечество, к сожалению, удалилось, далеко ушло от Бога. И поэтому не Бог здесь виноват, а людям нужно возвратиться. Понять, что кроме физических закономерностей, есть ещё и духовные законы, нравственные законы. Нужно постараться узнать о них и стараться исполнять их. Вот это беда современного человечества.
Вадим Щеглов:
Говорят, что ещё необходимо вспомнить, что не хлебом единым человек жив, что материальные ценности – вот эта каждодневная погоня за рублём, за должностью какой-то, она всё равно отойдёт на второй план. Что мы, собственно говоря, и видим. Какой урок нужно вынести людям из того, что сейчас происходит? Ведь это тоже – вот эта пандемия, вирус, она испытывает человечество на прочность, какие-то качества людские тоже должны проявиться.
Архиепископ Гурий:
Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие, и плохие. И ближний увидит. В таких экстремальных ситуациях они и проявляются. Мы удалились от Бога, и наша задача сейчас – возвратиться к Нему. Малейшего не делаем. Открыть Евангелие почитать – что просит, что хочет от нас Бог, а у нас времени нет.
Действительно, конечно, человек состоит не только из души, но и из тела. И нужно для тела и тепло, нужна и пища, нужен и воздух. Много, чего нужно. Но вся беда, что мы только считаем, что мы только из тела состоим. А душу свою не питаем духовной пищей, поэтому она и страдает, и кричит от голода. И мы мучаемся.
Вадим Щеглов:
А человечество спасётся, как Вы думаете?
Архиепископ Гурий:
Это уже от каждого человека зависит. Что здесь поразительно, что ни отец, ни мать, ни брат, ни сестра, ни дочь, ни сын – никто не решает. Каждый человек решает сам за себя. И вот здесь, действительно, Бог ограничил себя, хотя Он и всемогущий, – Он не спасает нас без нас. Если мы этого не хотим, Бог уважает любой выбор человека. Пусть даже и плохой. Он насильно в Царство небесное не тянет за уши.
Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:
– какой должна быть молитва во время пандемии
– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители
– как в юности лобовая авария повлияла на его веру
– почему наше тело – автомобиль
– о родителях, детстве и хобби
– о чудесах иконы Жировичской Божией матери
Смотрите 19 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.