Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику на 18 июня
Новости Беларуси. На 18 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в Telegram-канале, зарегистрированы 56 657 человек, у которых положительный тест на COVID-19.
Всего было сделано 800 435 тестов.
Скончался 331 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей
Новости Китая. Гонконгский Диснейленд спустя пять месяцев карантина вновь принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра у входа в развлекательный парк выстроилась длинная очередь. Долгожданных посетителей встретили персонажи мультфильмов и музыканты.
Пока в целях обеспечения безопасности администрация парка будет ограничивать число туристов. Желающие должны будут бронировать билеты заранее на специальном сайте, поскольку кассы еще не возобновили работу. Также придется выполнять строгие правила – носить маску и соблюдать социальную дистанцию.