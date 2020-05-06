Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику за 6 мая

Новости Беларуси. По состоянию на 6 мая в Беларуси сделано 220 045 тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Минздрав, COVID-19 обнаружен у 19 255 человек, что составляет 8,7% от всех протестированных людей.

К 6 маю вылечились и выписаны из больниц 4388 пациентов. Умерли 112 человек, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом.