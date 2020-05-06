Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику за 6 мая
Новости Беларуси. По состоянию на 6 мая в Беларуси сделано 220 045 тестов на коронавирусную инфекцию.
Как сообщает Минздрав, COVID-19 обнаружен у 19 255 человек, что составляет 8,7% от всех протестированных людей.
К 6 маю вылечились и выписаны из больниц 4388 пациентов. Умерли 112 человек, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом.
Как изолировать детей и что заболевший должен сообщить медикам? В Беларуси уточнили правила самоизоляции
Новости Беларуси. Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции
Те, кто заболели коронавирусом, обязаны сообщать о возможном источнике своего заражения, а также рассказать о своих контактах и местах пребывания. Заразившиеся и контакты первого уровня обязательно проходят медицинское обследование. Сколько белорусы должны находиться в самоизоляции, решает наблюдающий врач.
А вот дети до 10 лет, если ходят в школу или детский сад, должны самоизолироваться, если они являются контактами второго уровня и у них есть симптомы. Контролировать несовершеннолетних должны их законные представители.