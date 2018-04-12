«Космос родной земли». Специальный репортаж

Мой мілы таварыш, мой лётчык, вазьмі ты з сабою мяне! Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык. І ўмею ўжо лётаць у сне. (Янка Купала)

Мало кто знает, но когда-то именно эти строки нашего Янки Купалы вдохновили на полеты маленького Юру Гагарина.

Мама космонавта №1 признавалась: «Хлопчык и лётчык» было его любимым стихотворением. Нашего же героя в небо потянула вовсе не поэзия, а проза жизни.

«Рассказал мне про авиацию, про полёты, про само небо. Вот с тех пор я, наверное, и заболел»: как Олег Новицкий стал лётчиком