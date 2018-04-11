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«Крупные горшки с посадками деревьев»: возле кинотеатра «Москва» установят новые конструкции

11.04.2018 - 11:15

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала об эффективности высадки деревьев города в специальные конструкции.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы работаем совместно с белорусским предприятием «Инвет» над разработкой новых конструкций – МАФов – для Минска. Была крупная партия разработана в прошлом году. Это большие, крупные горшки с посадками деревьев.

Мы их установили на зимний период в городе на пр. Независимости и пр. Победителей и посмотрели, как они переживают зиму.

И уже на весенний период запланирована установка на пешеходной части от ул. Немига до улицы Мельникайте на территории возле кинотеатра «Москва».

Как изменятся зелёные зоны Минска весной -2018: «Большой город»

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