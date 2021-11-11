Кто такие курды и может ли Европа реально обеспечить всех этих беженцев жильем? Большое интервью с историком-востоковедом
Новости Беларуси. Тему миграционного кризиса на белорусско-польской границе обсудим с гостем в студии. Историк-востоковед Владмир Кошелев расскажет, почему беженцы стремятся в Европу и от чего бегут в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Основной состав беженцев, который сегодня находится на белорусско-польской границе, – это курды. Почему именно они бегут в Евросоюз?
«Они оказались не между двух огней, а между несколькими огнями»
Владимир Кошелев, историк-востоковед:
По принципу от добра добра не ищут. Курды – пожалуй, самый многострадальный народ на Ближнем Востоке. Может быть, еще в большей степени, чем афганский народ. Они оказались в чрезвычайно сложной ситуации, особенно вот сейчас, в период так называемого сирийского кризиса, гражданской войны в Сирии, когда все плотно переплелось, и курды оказались в эпицентре вот этого кризиса. Принимали участие в военных действиях и внесли огромный вклад в борьбу против, как принято говорить, международного терроризма. Они оказались не между двух огней, а между несколькими огнями. Собственно, гражданская война в Сирии, борьба с ИГИЛ [террористическая организация – прим. ред.] – это с одной стороны. С другой стороны – Турция. И еще с одной стороны – Иран, сирийское правительство. Это все страны, государства, на территории которых расположена этническая, историческая сторона, которая называется Курдистан.
Виктория Ходосок:
А если проанализировать. Что это за народ курды с точки зрения характера, склонны ли они к агрессии?
Их столько раз уже обманывали, обещая государство. И даже сейчас их, собственно говоря, кинули
Владимир Кошелев:
Чрезвычайно трудно давать какие-то характеристики тому или иному народу, перечислять: плохой, хороший, трудолюбивый, отрицательные какие-то характеристики. Если одним словом, я бы сказал, что отличительная черта этого народа – это много страданий. Я уже говорил, это самый многострадальный народ на Ближнем Востоке. Их столько раз уже обманывали, обещая государство и после Первой мировой войны, как говорится, кинули их страны Антанты, хотя обещали. И после Второй мировой войны. И даже сейчас их, собственно говоря, кинули.
Виктория Ходосок:
В продолжение этой темы. Курдские формирования в сирийском конфликте поддержали США. Но что-то сейчас мы не видим, чтобы Штаты стремились помочь им пересечь польскую границу. Они бросили союзников, как на примере Афганистана мы видим?
«Соединенные Штаты Америки поддерживали курдов и использовали их как инструмент борьбы против ИГИЛ»
Владимир Кошелев:
Я бы так сказал. Курды не поддерживали Соединенные Штаты Америки. Это Соединенные Штаты Америки поддерживали курдов и использовали их как инструмент борьбы против ИГИЛ. Тогда все станет на свои места. Почему они помогали курдам оружием, обмундированием и так далее? И понятно, почему они поддерживали курдов, когда американцы приняли окончательное решение покончить с ИГИЛ, похоже, в какой-то степени это детище и спецслужб Соединенных Штатов Америки, и турки к этому имели отношение. Но не об этом сейчас речь идет. Они использовали все возможные инструменты для борьбы с ИГИЛ, в том числе позволили и России ввести свои войска, хотя Россия ввела свои войска по приглашению – подчеркиваю – Дамаска.
Виктория Ходосок:
Миграционный кризис начался не сегодня, и основной поток беженцев идет с Ближнего Востока. Реально ли Европа может всех их обеспечить жильем, работой и так далее?
«Я называю это очень крупной многоступенчатой специальной операцией по подрыву Беларуси и России»
Владимир Кошелев:
Если коротко отвечать, то скажу: если Европе это надо, выгодно или еще кому-то выгодно, я имею в виду правящие круги, Европейский союз, так сказать, политический, экономический истеблишмент, то могут обеспечить. Когда понадобилась вот эта мощная волна миграции главным образом из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана, то это было сделано в 2015 году. Буквально в считаные месяцы 1,3 миллиона мигрантов.
Виктория Ходосок:
Это большая цифра.
Владимир Кошелев:
Это очень большая цифра. Причем, что примечательно, порядка миллиона, может быть, даже чуть-чуть больше, приняла Германия. И получила проблемы. Надо это немцам? Нет, не надо. Надо это французам? Очевидно, тоже не надо. Но они вынуждены были принять. Возникает вопрос. Почему? В чьих это интересах было? Если в целом не европейских интересах, я имею в виду интересы простых европейцев.
Виктория Ходосок:
Но сегодня Европа отказывается принимать беженцев. Причина в том, что у них там локдаун и безработица и так далее либо причина в абсолютно другом?
«После тех санкций, которые были приняты, мы что, должны были щитом стать на пути вот этой нелегальной миграции?»
Владимир Кошелев:
Я думаю, что здесь несколько причин. Можно назвать и ту причину, Виктория, о которой вы упомянули, скажем, официальная причина. Можно назвать и то, что где-то не поступило, так сказать, указиловки, а можно назвать и следующую причину. Я рассматриваю то, что сложилось на вот этом пограничье нашем с нашими западными соседями. Я называю это очень крупной многоступенчатой специальной операцией по подрыву Беларуси и России. В целом Союзного государства. Мы многого здесь еще не знаем, истоков всего этого. Это если коротко относительно причин. Поэтому внешне сейчас превалирует вот эта причина. Как бы они не обвиняли нас в том, что все было инспирировано Беларусью, Россией было инспирировано, это не выдерживает никакой критики. Ворота Европейского союза открыты для всех беженцев. Для политических беженцев. Они должны принимать их, рассматривать. Есть длительная процедура. Во всяком случае, не встречать штыками, проволокой, как это сейчас делается, и обвинять нас. А что нам делать? После тех санкций, которые были приняты, мы что, должны были щитом стать на пути вот этой нелегальной миграции? Ничего подобного не дождутся.
Виктория Ходосок:
Об этом же говорит Президент: вы нам санкции, а мы вас должны защищать от мигрантов.
Владимир Кошелев:
Да, совершенно верно и справедливо говорит. А то, что там где-то, я обратил внимание, показывают людей в военной форме и так далее – так это вполне естественно. Мы должны контролировать этот процесс, чтобы люди не пострадали. Все-таки граница есть граница.
Надежда Лазаревич о ситуации с беженцами на границе: в мирное время гибнут люди. Они гибнут от безысходности
Новости Беларуси. Белорусский союз женщин не может оставаться равнодушным и безучастным к ситуации с беженцами, складывающейся у западных рубежей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Ранее его представительницы уже обращались к мировому сообществу с призывами прекратить эскалацию конфликта. Однако белорусы, похоже, единственные сейчас, кто оказывает помощь людям не на словах, а на деле. Подробнее об этом поговорим с Надеждой Лазаревич, генеральным директором «Бобруйскагромаша», председателем организации промпредприятий в составе Белорусского союза женщин.
Татьяна Савчик:
Хотелось бы начать с той ситуации, которая сложилась у нас на границе с Польшей. Уже ни для кого не секрет – момент напряженный, острый, я бы даже сказала. Я знаю, что Белорусский союз женщин не остается в стороне от этой проблемы. Расскажите, какую гуманитарную помощь вы людям оказывали, что союз сделал на данный момент для людей?
Мы заняли очень активную позицию в рамках поддержки беженцев
Надежда Лазаревич, член Президиума Белорусского союза женщин:
Мы действительно заняли очень активную позицию в рамках поддержки наших беженцев, которые находятся на польской и литовской границах. Мы объявили гуманитарную акцию поддержки детям. К 1 сентября мы организовали с Белорусским союзом женщин и Витебской областью, жительницами Витебской области поддержку детей гуманитарной помощью. Также мы объявили и подготовили наше письменное обращение ко всем международным организациям в поддержку критической ситуации, в которой находятся сейчас наши беженцы. Там находятся и жены, и дети, и женщины, и больные.
Татьяна Савчик:
Все больше информации о том, что, я смотрю, и женщина беременная погибла, и мама троих деток…
«Мы обязаны поднять этот вопрос на международный уровень»
Надежда Лазаревич:
Да, это ужасная ситуация, когда в мирное время гибнут люди. Гибнут от безысходности, потому что на них никто не обращает внимание. Взяли их в заложники той ситуации, которая складывается, и искусственно наращивается конфликт между Республикой Беларусь и Польшей. Эти люди являются заложниками ситуации. И мы как женщины, как матери, как люди, которые не могут остаться в стороне, мы считаем, что мы обязаны поднять этот вопрос на международный уровень.
Татьяна Савчик:
Призывы к солидарности, вообще ваше обращение к мировому сообществу получили какую-то реакцию, даже со стороны польских коллег?
Надежда Лазаревич:
Я уверена, что мирные граждане, обычные граждане той же Польши видят ситуацию, они готовы поддержать. Мы видим и альтернативные польские каналы, которые показывают, что люди стараются попасть на границу и оказать первую медицинскую помощь, но им не дают возможность. Конечно, наше обращение, я уверена, отзывается в сердцах людей, которые переживают за жизнь эмигрантов.
Татьяна Савчик:
Между тем я знаю, что министр иностранных дел Польши заявил о том, что якобы их страна готова предоставлять мигрантам ту же самую гуманитарную помощь. Вы считаете, это заявление – это что-то громогласное? Есть ли в этом есть правда?
Как Польша реагирует на ситуацию с беженцами: «На сегодняшний момент обратной связи нет»
Надежда Лазаревич:
Вы знаете, если они готовы, пускай пустят нас, пускай пустят своих альтернативных врачей, которые готовы оказать им первую медицинскую помощь. Пускай покажут это на телевидении, даже на своем, чтобы мы видели, что есть обратная связь. К сожалению, на данный момент обратной связи нет. Люди действительно страдают, и каждый день мы получаем ситуацию на границе, когда люди искусственно выбрасывают на нашу границу, выталкивают под пистолетами, под угрозами смерти.
Ситуация действительно сложная, и мы от Белорусского союза женщин призываем всех не остаться безучастными к данной ситуации, помочь и максимально открыто показывать эту ситуацию в любых социальных сетях, показывать, что происходит на границе с Польшей и Литвой.
Татьяна Савчик:
В рамках этой ситуации на границе какова дальнейшая миссия Белорусского союза женщин?
Надежда Лазаревич:
Мы, конечно же, будем поддерживать наших граждан. Мы их называем уже нашими, потому что мы сопричастны к любой ситуации с любыми людьми, которые находятся в критической ситуации. Конечно, когда мы видим этих деток и женщин (и беременных), которые переживают за судьбу своих детей, в каком они состоянии – и моральном, и физическом. Поэтому, конечно, мы будем их поддерживать. Поддерживать в виде акций гуманитарных и также будем обращаться и стучаться во все двери, чтобы все-таки нас услышали и поддержали.