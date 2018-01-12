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Кто выплачивает взносы по корпоративной медстраховке – работодатель или сотрудник?

12.01.2018 - 19:59

Новости Беларуси. Кто финансирует медицинское страхование работников, рассказали в программе «Открытый разговор».

Надежда Кузнецова, начальник отдела страховой компании:
Если мы заключаем договор страхования со страхователем – предположим, юридическим лицом, то мы обязаны взять взнос именно со страхователя.

Есть практика софинансирования работодателем и работником этих затрат на страхование.

Либо полное, либо частичное. Надо сказать, что данная практика, по отзывам организаций, если, допустим, сам работник участвует в софинансировании затрат на страхование, он более ответственно подходит к полису, он знает, за что он заплатил, и, соответственно, он более заинтересован к использованию данного договора страхования, этих услуг.   

Медицинское страхование работников: «Открытый разговор»

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