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Лаборатория горячих блюд и правильная парковка грузовика: чему учат в Слуцком сельскохозяйственном профлицее

05.06.2017 - 16:36

Новости Беларуси. В программе «Центральный регион» рассказали о Слуцком государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее. Он – один из старейших в стране, в 2017 году ему исполняется 65 лет. 

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