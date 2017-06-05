Лаборатория горячих блюд и правильная парковка грузовика: чему учат в Слуцком сельскохозяйственном профлицее

Новости Беларуси. В программе «Центральный регион» рассказали о Слуцком государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее. Он – один из старейших в стране, в 2017 году ему исполняется 65 лет.
Новости Беларуси. В программе «Центральный регион» рассказали о Слуцком государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее. Он – один из старейших в стране, в 2017 году ему исполняется 65 лет.
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