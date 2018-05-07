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«Лампа должна быть от 40 до 60 Ватт»: как организовать рабочее место ребёнка, чтобы избежать проблем со зрением

07.05.2018 - 17:12

Новости Беларуси. Самый важный фактор, который способствует развитию близорукости – чрезмерная работа на близком расстоянии. И здесь пора вспомнить о таком понятии как гигиена зрения.  

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:
Непосредственная гигиена зрения подразумевает, прежде всего, правильную организацию рабочего места: с хорошим освещением, с отсутствием бликов, с правильным расположением источника света. Лампа должна быть от 40 до 60 Ватт.

Поверхности рабочей зоны не должны создавать дополнительных бликов.

Важна зрительная зарядка для глаз – упражнения известны многим родителям и детям. Самое главное, соблюдать и выполнять эти рекомендации.

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