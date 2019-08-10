Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В понедельник Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Со вторника погоду будет определять атмосферный фронт из Польши. К середине недели в Беларусь придёт тёплая и неустойчивая воздушная масса с Запада, рассказали в программе «Плюс-минус».
Людмила Паращук, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
C начала августа погода в Беларуси очень неустойчивая, причиной тому атлантические циклоны. В ближайшие несколько дней мы будем находиться на далёкой периферии таких циклонов. То есть у нас тепло и дождей будет мало. А вот со среды погода изменится. Холодный атмосферный фронт пройдёт через территорию республики. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – под аккомпанемент гроз.
А температура понизится. Если в начале недели ожидается температура +23 +29, по югу республики в отдельные дни – до +30, то во второй половине недели это, в основном, +18 +25.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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