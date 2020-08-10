Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги президентских выборов
Новости Беларуси. Во Дворце Республики начинается брифинг председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, которая озвучила новые цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Ознакомлю вас с предварительными итогами выборов, они получались в ручном режиме. Нас с аналитиком было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты, мы приняли их только сейчас накануне этого брифинга.
Единственный результат, который я вчера объявляла, – это были результаты по закрытым участкам для голосования, участки, образованные в больницах и воинских частях, некоторые районы, по которым нам предоставили информацию наши избирательные комиссии.
Если говорить о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, то их приняло 5 миллионов 798 тысяч 908 человек, т.е. 84,23 %.
По алфавиту сообщаю данные по кандидатам.
Первый по алфавиту кандидат в Президенты Андрей Дмитриев, за него проголосовали 60 543 человека (1,04 %).
Далее – Канопацкая Анна Анатольевна, за нее проголосовали 97 926 человек (1,68 %).
Лукашенко Александр Григорьевич. За него проголосовали 4 652 423 человека (80,23 %).
Тихановская Светлана Георгиевна. За нее проголосовали 574 312 человек (9,90 %).
Последний кандидат – это Сергей Черечень. За него проголосовали 65 784 человека (1,13 %).
Против всех проголосовали 6,02 % избирателей.
Вот такие предварительные данные, которые будут, конечно, по мере подготовки заседания Центральной комиссии, посвященной итогам выборов, уточняться. Я не думаю, что они существенным образом изменятся. Эти данные коррелируются с данными участков закрытого голосования, где большую часть составляют не военные (их из 36 тысяч закрытых участков только 6 тысяч). Всё остальное – это гражданские лица, которые находятся в больницах и санаториях-профилакториях и представляют все слои общества. То есть они абсолютно не ангажированы.
«Не надо приводить ситуацию к беспорядкам». Какую оценку дали наблюдатели президентской кампании
Новости Беларуси. Практически следом за председателем Центризбиркома во Дворце Республики прозвучало мнение международных наблюдателей, которые следили за ходом выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какую оценку они дали президентской кампании, узнаем у нашего корреспондента.
На связь со студией выходит Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Уже озвучены свежие итоги голосования. За лидера гонки Александра Лукашенко отдали свой голос более 80 % избирателей. Это больше 4,5 миллионов человек.
Наблюдатели отмечали политический накал.
Сергей Лебедев, глава Миссии СНГ, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Те, кто здесь выступал против, кто, можно сказать, бузил – это не большинство населения Беларуси. Нам об этом говорили и избиратели на избирательных участках, об этом говорит и явка. Это малая часть. Нам на пространстве СНГ надо учиться мирно проводить в рамках закона – это самое главное. Если вы недовольны, если у вас есть какие-то критические замечания, предложения – решайте это законным путем, не надо приводить ситуацию к беспорядкам. Это наше глубокое убеждение.
Центризибрком Беларуси аккредитовал 248 международных наблюдателей, из них по линии СНГ – 184 человека. Оценили нашу кампанию они высоко, каких-то организационных или технических нарушений не было.
Анна Малофеева, наблюдатель Миссии от СНГ:
Нарушение непосредственно Избирательного кодекса Беларуси не было зафиксировано мной. Приятно было отметить, что молодежь участвует в выборах в качестве избирателей, в качестве членов избирательной комиссии и в качестве наблюдателей. Люди стоят семьями, приходят с друзьями, с подругами, с молодыми людьми. Это действительно создает такую атмосферу праздника, и людям важно, что будет с их страной.
Максим Лесков, исполнительный директор негосударственной общественной организации «Российский фонд свободных выборов»:
На тех участках, где присутствовали наши наблюдатели (нас было 4 человека). Мы охватили порядка 30 избирательных участков на территории всего Минска. Мы заехали в самые отдаленные районы – Ленинский район, Фрунзенский район – там внимательно очень ознакомились с ситуацией. Нигде мы не нашли повода для того, чтобы докопаться до каких-то нарушений. Все было в полном соответствии с действующим законодательством.