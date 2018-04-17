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Лошица прирастёт на 80 тысяч жителей: «В этом году приступим к освоению двух новых микрорайонов»

17.04.2018 - 17:07

Новости Беларуси. Как решается задача по расширению инфраструктуры в Лошице, и что изменилось за последнее время, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Ленинского района Минска.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
Сегодня Лошица – это 10 микрорайонов. 6 сегодня уже практически достроены. 4 – мы еще не приступали к строительству. В этом году мы приступим к освоению двух новых микрорайонов: Лошица-7 и Лошица-8. Поэтому мы еще прирастем на 600 тысяч метров квадратных жилья. Это практически 10-летняя программа.
Сегодня в Лошице проживают чуть больше 43 тысяч населения, и мы дорастем до 80 тысяч населения. Это практически – Серебрянка. Это практически еще одна Лошица.

И естественно, там будет в дальнейшем производиться строительство социальных объектов.

В этом году мы приступим к строительству детской поликлиники. Этот объект нам очень необходим.

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