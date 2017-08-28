новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Лучше «Конца прекрасной эпохи» уже не сделать»: Станислав Говорухин завершает карьеру режиссера

28.08.2017 - 13:21

27 августа, во время рабочей поездки в Удмуртию, Станислав Говорухин объявил о завершении своей режиссерской карьеры. Причиной этому стала последняя картина постановщика «Конец прекрасной эпохи».

«Конец прекрасной эпохи». Фото: kinopoisk.ru

Станислав Говорухин:
«Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать».

Известный постановщик считает этот фильм,  в некоторой степени, автобиографическим (хотя он снят по сборнику рассказов Сергея Довлатова) и полагает, что завершить карьеру на такой картине было бы правильно.

съемки фильма «Конец прекрасной эпохи». Фото: kinopoisk.ru

Станислав Говорухин один из лучших советских и российских режиссеров. Он снял мини-сериалы «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», одну из лучших в мире экранизаций Агаты Кристи «Десять негритят», выдающиеся картины постсоветского времени «Ворошиловский стрелок» и «Благословите женщину». В свои годы (в марте Станиславу Сергеевичу исполнился 81 год) он ведет активную общественную жизнь, играет в бильярд и шахматы, много читает.  

«Конец прекрасной эпохи» снят по произведениям Сергея Довлатова. Здесь вы можете посмотреть фотографии со съемок автобиографического фильма о писателе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Малыш на драйве» и еще 5 лучших водителей в кино
Кинопремьеры 24 августа: гонки, тюльпаны и белки
Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов
Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи
Фотофакт: как изменились актеры сериала «Мятежный дух»
5 лучших русских фантастических фильмов
«Из всех заповедей важнейшей я почитал одиннадцатую»: Андрей Кончаловский отмечает 80-летний юбилей
Хаус по-русски: пользователи сети раскритиковали трейлер сериала «Доктор Рихтер»
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru