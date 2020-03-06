Макарина-Кибак: «У нас правовое поле для внутреннего туризма есть»
Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Што важней і более правільна : фармалізуючы момант – заканадаўства ілі тое, аб чым шаноўны калега гаворыць – сціхійная творчасць мас? Як гэта павінна супадаць, штоб яно было і ў прававом русле, каб гэта было максімальна выгадна для нацыянальнай эканомікі?
Минспорта: «У нас есть проект «Ветліва», который мы хотим сделать конкурентом Booking»
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
У нас правовое поле для внутреннего туризма есть. Понятно, что надо какие-то небольшие изменения внести. Именно мы говорим о внутреннем туризме. Но сейчас мы говорим о развитии самого туризма. И, может быть, когда более высокотехнологично будет развиваться, мы опять же будем видеть, что надо какие-то внести изменения. А на самом деле, ничто не мешает, инфраструктуру не хватает, может быть, где-то денежных средств для того, чтобы это развивать. Значит, может, пусть частник приходит. То есть объединить усилия, для того чтобы развивать именно туризм в нашей стране. Мне кажет, уже об этом надо говорить.
Оксана Бичун: «На внутреннем туризме никто сегодня не зарабатывает»
Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Оксана Бичун о развитии внутреннего туризма: «Нужны идеи»
Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
Сегодня профессионалы своего дела, субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры, в принципе это, как бы, из профессиональной гордости занимаются внутренним туризмом. Просто для того чтобы тоже применить свои профессиональные знания и удовлетворить потребности населения, потребителей, заказчиков своих. Но, конечно, те доходы это не приносит. Мы работаем, хотя бы, в себестоимость, для того чтобы покрыть затраты, необходимые для организации данного тура. И причина в определённой ментальности, которая сложилась у наших поставщиков услуг. Потому что вопрос, ведь, туроператор когда формирует тур, его не только формировать нужно, его нужно и продвинуть, его нужно правильно сформулировать и правильно положить на бумажный носитель, в Интернете разместить и так далее, рассказать об этом заказчику. Для этого тоже необходимы средства, мы делаем это за счёт собственных средств. Потому что на внутреннем туризме никто сегодня не зарабатывает, в основном. И вопрос в том, что именно в изменении ментальности… Бизнес – это игра не только в одни ворота. Чтобы всем было выгодно.
Поэтому здесь важно, чтобы поставщики услуг делились своим комиссионным вознаграждением. И это было правильно, это было цивилизованно – заключать договоры комиссии, которые у нас, в Беларуси, к сожалению, не приняты. И просто каждый поставщик услуги считает, что он только должен зарабатывать. А то, что к нему привели туристов и заказчиков – это считается ненужно. То есть мы, как бы, альтруисты. Но нам тоже надо платить налоги, содержать кадры, растить профессионалов, платить за аренды и так далее.
Поэтому, конечно, это диалог, который сегодня мы должны вместе провести. И очень рада, что слышат сегодня и депутаты, и власть, которая, в общем-то, регулирует нашу отрасль. Поэтому с этим нужно немножко нам помочь, чтобы вовлечь всех в организацию внутреннего туризма. Страна от этого только выиграет.