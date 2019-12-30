Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»
О внешней политике Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый».
Ольга Коршун, СТВ:
В этом году Беларусь подтвердила фирменную многовекторность. Предлагаю начать из Парижа. Во Франции состоялись переговоры «нормандской четвёрки». Но Минск в этом контексте не упомянуть нельзя. Поскольку первая мирная инициатива по поводу урегулирования конфликта в Украине прозвучала в 2015 году именно в нашей столице. А в этом году какие ещё мирные инициативы звучали из Минска и нашли отклик в мировом сообществе?
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Президент Беларуси, на мой взгляд, сказал о двух важных целях, задачах, которые Беларусь стремится внести в контексте своей миролюбивой политики. Первая инициатива связана с тем, что разрушен договор о ракетах средней и меньшей дальности и Президент предложил заключить соответствующую декларацию заинтересованных государств о неразмещении ракет данного типа на нашем европейском континенте. И мы готовы разработать проект этой декларации.
Вторая очень важная инициатива связана с развитием новых технологий. Вы видите, что сейчас многие страны упрекают друг друга во вмешательстве во внутреннее дела, в избирательные кампании, в какие-то политические события в той или иной стране, поэтому Президент Беларуси на конференции по борьбе с терроризмом предложил создать цифровой пояс добрососедства. В конечном итоге это будет способствовать большему доверию между государствами.
Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»
Ольга Коршун:
МИД провёл опрос среди своих подписчиков в соцсетях: куда белорусы хотят ездить без виз. И ответ был – Таиланд. А с какими ещё странами мы ведём переговоры об отмене или упрощении визового режима?
Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»
Владимир Макей:
Таиланд, да, стоит на первом месте, есть и ряд других стран, с которыми мы готовы работать. И к нам обращаются ряд стран: и небольших, и маленьких, островных. Начиная от Сейшельских островов. Мы, министерство иностранных дел, выполняем поручение главы государства, заинтересованы в том, чтобы у нас визовые режимы с другими странами были максимально либерализированы.
Ольга Коршун:
Надеемся, что в следующем году на земном шаре у Беларуси станет ещё больше партнёров.
Владимир Макей:
Уже подготовлена предварительная программа взаимных визитов и обещаю, что, уже начиная с первых дней следующего года, можно ожидать определённых сюрпризов.
Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.
Владимир Макей: Беларусь всегда стремилась вносить вклад в развитие объединительной повестки дня
Новости Беларуси. Беларусь сыграла важную роль в вопросах войны и мира. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, подводя дипломатические итоги 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его мнению, год выдался достаточно напряженным, но и насыщенным. Так, в частности, наша страна выступала с важными инициативами в сфере безопасности, которые нашли отклик на мировой арене. Среди наиболее важных предложений – создание «пояса цифрового добрососедства» и и наша инициатива по разработке Декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе. Министр отметил и несколько резолюций, предложенных Беларусью в ООН.
Владимир Макей, министр иностранных дел:
Эти инициативы находят очень широкий отклик у здравомыслящих людей, у представителей различных стран. Это очень важно. Беларусь всегда стремилась (и в этом году тоже) вносить свой посильный вклад в развитие объединительной повестки дня, нацеленной на обеспечение мира, стабильности, безопасности в нашем регионе и в мире в целом.
В целом, в 2019 году наша страна подтвердила курс на многовекторность во внешней политике. Подтверждение этому и сегодняшняя встреча. Зарубежные послы по приглашению главы МИД собрались на предновогодний прием. В этот раз место встречи выбрали неслучайно. Это офис одной из самых прогрессивных белорусских IT-компаний. Таким образом, дипломаты могли познакомиться с уровнем развития высоких технологий в нашей стране.