Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо
Новости Беларуси. Белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Раубичи» принимают Кубок международного союза биатлонистов.
С результатами первого соревновательного дня наш корреспондент Ирина Петыш.
Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте
Ирина Петыш, корреспондент:
Серебро в спринте завоевал наш Максим Воробей. У него первая скорость дня, но немного подвела стрельба. Всего 5 секунд он проиграл победителю гонки норвежцу Сиверту Гутторму Баккену. На третьем месте – еще один норвежец Эндре Стремсхейм.
Максим Воробей, серебряный призер Кубка IBU:
Доволен, конечно, собой, но то, что совершил ошибку на последнем рубеже, последний выстрел – это совсем недопустимо. Вот этим совсем недоволен.
Трасса, конечно, очень тяжелая, грязная. Но хочется сказать «Раубичам», коллективу огромное спасибо, что они хоть как-то сохранили нам этот снег, чтобы мы посоревновались.
Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов – 38-м.
Подробности соревновательного дня – в видеоматериале.
Финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах». Кто занял призовые места в женском спринте
Новости Беларуси. Большой биатлон снова в «Раубичах». 4 марта здесь стартовал Кубок международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в программе две спринтерские гонки.
За соревнованиями следит наш корреспондент Ирина Петыш.
Ирина Петыш, корреспондент:
Что приятно и почетно, нам доверили финальный этап Кубка IBU. А это значит, что многие биатлонисты именно здесь завершат свой соревновательный сезон 2019-2020, а лучшие из них получат свои «Хрустальные глобусы».
В «Раубичах» уже завершился женский спринт. Здесь победу отпраздновала шведка Элизабет Хегберг. На втором месте представительница Германии Стефани Шерер. Третьей стала норвежка Аасне Скреде.
Беларусь представила одна Аделина Сабитова, она по итогу на 27-й строке итогового протокола, допустив в этой гонке два промаха.
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Подробности – в видеоматериале.