«Мама, это правда, что наш отец убийца?» Силовики о том, как травят их семьи в интернете и реальной жизни
Новости Беларуси. Сотрудники внутренних войск получают угрозы и оскорбления от анонимов. Шлют и женам, и родителям – всем, кого нашли в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насильственное влияние на детей, насильственное влияние на жен. «Мы тебя найдем», «мы твоих родителей найдем, мы знаем, где они работают». Ну, это подло.
«Я дал команду вывести его на улицу». Силовик о нашумевшей истории с велосипедистом
Сталкивались с таким, знакомые рассказывали (они в сопредельной части служат), что им в детском саду – родители научили детей таким вот фразам: «Вот, твой отец убийца, твой отец бьет людей». И вот они приходят домой, дети, и маме задают вопрос: «Мама, это правда, что наш отец убийца?» А как можно сказать такое о человеке, который защищает свой народ, свой конституционный строй, территориальную целостность? И в первую очередь военнослужащие защищали себя.
У нас никто не увольняется. Все рады, всех все устраивает. Они понимают, что борются за правое дело.
Мужчина из Столбцов рассказывает, что думает о фейке про свою смерть: «Уже сегодня хотели кремировать»
Новости Беларуси. История, которая стала фейком. Журналистам удалось разыскать Виталия Манкевича из Столбцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Того самого, которого «избили сотрудники милиции», в результате чего мужчина «умер». Как выяснилось, он жив и здоров.
Виталий Манкевич:
Еще вчера уже вечером […] что я это, как его… умер. Уже сегодня хотели кремировать.
Боже мой, вы мне лучше сказали бы, кто это так наговорил, что до моей мамы дошла эта вся история. Во-первых, кто источники всех, кто узнал. Это узнала моя мама – мне вот это самое интересное. Я всех с Telegram, со всех фейсбуков, со всего спрашивал. Говорю: «Скажите, кто это мне такую ложную информацию дали? Вы хотя бы мне бы позвонили».
Просто обидно. Мама мало того, что после микроинфаркта и микроинсульта, у нее, получается, парализовало пол тела. И ей еще сообщают о том, что я умер. Вы представляете себе, какая ситуация?
А я в командировке. Они пытаются дозвониться до меня, а я монтажник и работаю на высоте. Они пытаются до меня дозвониться, а я не могу спуститься, потому что я на высоте. Я слышу, что телефон звонит, но не могу сообщить, что я жив-здоров. Они думали, что я действительно умер.