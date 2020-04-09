Мария Журович: «Умирают больше от того, что есть тяжёлые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой»
Новости Беларуси. Все и без того непростые диагнозы, которые чаще всего встречаются у возрастных пациентов, сейчас могут осложняться коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От нее не умирают, но именно она становится триггером и осложняет течение хронических заболеваний людей из группы риска.
Читайте также:
Представитель ВОЗ в Беларуси о ситуации с коронавирусом: «Закономерен и ожидаем дальнейший рост»
Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше
В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается
Мария Журович, заведующая 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы:
Умирают больше от того, что есть тяжелые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой, которая способствовала тому, что все эти хронические болезни пришли в состояние декомпенсации. И, собственно, если говорить о причинах смерти – все люди при любых заболеваниях умирают примерно от одних и тех же причин. От сердечной недостаточности или дыхательной недостаточности.
Можно перечислять многие заболевания. Это сердечно-сосудистые, это хронические заболевания органов дыхания, это онкологические заболевания. Очень коварное заболевание сахарный диабет. Когда присоединяются наши острые респираторные заболевания и наступает стадия декомпенсации с разными осложнениями. Это ожирение. На сегодняшний день нужно говорить об этом и призывать людей вести здоровый образ жизни. Это люди, страдающие вредными привычками.
Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие
Новости Беларуси. Внимание людей сейчас приковано к новостям про инфекцию. Но важно смотреть дальше: как будем жить потом, после пандемии. И здесь нужно не упустить из вида самое главное – экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы. Я уже в данном случае не говорю о том, что мы все заболели гриппом – как многие смеются уже сегодня на Западе – а название ему новое придумали, новый коронавирус и так далее. Не вникая в суть, даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом. То же самое и по пневмониям, я уже об этом говорил. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме.
Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент – это экономика. Все это уйдет – оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит – а экономика будет всегда, потому что это жизнь людей. Ну и вот за этими рассуждениями правильными, неправильными, мы забываем, что есть и другие проблемы.
Читайте также:
Производство масок для сотрудников, медсанчасть и обработка: как МАЗ работает во время коронавируса
Министр здравоохранения: нам не будет стыдно, потому что всё необходимое делается
Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»