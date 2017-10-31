новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Майкл Джексон возглавил топ самых богатых умерших знаменитостей

31.10.2017 - 19:00

Новости мира. Ежегодный рейтинг доходов умерших знаменитостей был опубликован на сайте журнала Forbes. Все деньги от доходов достаются родственникам умерших.

Певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году, заработал 75 миллионов долларов. Исполнитель возглавляет список самых богатых умерших знаменитостей пятый год подряд.

Жизнь и смерть Майкла Джексона

На втором месте топа расположился гольфист Арнольд Палмер, доход которого составил 40 миллионов долларов. На третьем месте находится автор серии комиксов Peanuts – Чарльз Шульц. Доход художника составил 38 миллионов долларов.

В пятерку богатейших знаменитостей, которых нет в живых, также вошли Элвис Пресли и Боб Марли. Доходы исполнителей составили 35 и 23 миллиона долларов соответственно.

В конце августа Forbes назвал самого богатого человека в мире – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Андрей Караченцов рассказал о состоянии отца после обнаружения онкологии
Фото: vk.com/mzadornov
Семен Альтов рассказал о состоянии здоровья сатирика Михаила Задорнова
Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева трогательно поздравила Константина Меладзе с годовщиной свадьбы
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Фотофакт: что публикует в Instagram Ксения Собчак для пяти миллионов своих подписчиков
Фото: instagram.com/jessicabiel
«Самый счастливый человек»: Джастин Тимберлейк трогательно поздравил жену с пятой годовщиной свадьбы
Квентин Тарантино извинился за молчание о Харви Вайнштейне
Спешите загадать желание: астрономы предстоящей ночью прогнозируют зрелищный звездопад
Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад
Все новости по теме Звезды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru