«Мер достаточно, никакой паники у нас нет». Какая ситуация на границе Беларуси в связи с коронавирусом
Новости Беларуси. В связи с распространением коронавируса на границах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики тщательно проверяют граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией – в первую очередь, из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи.
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В большей степени проверка касается водителей международных рейсов и пассажиров туристических автобусов. Им измеряют температуру, спрашивают о самочувствии и берут специальные анализы. Каждый въезжающий из потенциально опасной страны заполняет анкету. Это необходимо, чтобы медики могли в дальнейшем отследить перемещения гражданина.
Анжела Воробей, заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
За последнюю смену на пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» у нас было таких 47 лиц, которые прибыли из Италии. Это дальнобойщики и другие граждане, туристы. Все они были здоровы. Все предпринимаемые меры мы осуществляем в своем штатном режиме, и, конечно же, этих мер достаточно, никакой паники у нас нет.
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Заболевшему человеку врачи рекомендуют носить медицинскую маску. Стоит ли это делать здоровому, рассказали в программе «Большой город».
Где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома
Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории:
Если вы идёте по улице, то желательно дышать свежим воздухом. Маска здесь не нужна. Но когда мы находимся в каком-то социуме, когда мы контактируем с людьми, здесь, в первую очередь, нужно помнить о том, что на период респираторных вирусных инфекций нежелательным является здороваться за руку или, например, обниматься, или целовать друг друга в щёку. Можно обойтись без вот таких приветственных знаков, хотя они и очень тёплые. И не подходить к человеку, который страдает респираторной вирусной инфекцией, дистанцируясь примерно на метра полтора.
Также в программе рассказали:
– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом
– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома
– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
– что сейчас происходит на границах и в минском аэропорту: как проверяют въезжающих на коронавирус
– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.