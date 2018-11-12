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Международный выставочный проект «Беларусь. Религия. Толерантность» презентовали в Посольстве нашей страны во Франции

12.11.2018 - 11:25

Новости Беларуси. К 100-летию завершения Первой мировой войны в Посольстве нашей страны во Франции презентовали Международный выставочный проект «Беларусь. Религия. Толерантность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

Познакомиться с ним могут все, кто проходит рядом с нашим дипломатическим представительством в Париже. На огромном баннере – совет для всей Европы, как можно сохранять межэтнический мир и религиозную толерантность – по примеру Беларуси.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции:
Беларусь – гэта прыклад. Яна можа служыць прыкладам мірнага суіснавання праз стагоддзі прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей, рэлігійных канфесій. Вельмі важна гэта сёння падкрэсліваць і паказваць, дэманстраваць у свеце – у свеце, які перажывае разнастайныя крызісы: рылігійныя і этнічныя.

Сімвалічна, што гэтая выстава адкрываецца ў дні стагоддзя завяршэння адной з самых жудасных воінаў ХХ стагоддзя, Першай сусветнай вайны.

Отметим, что в эти дни с рабочим визитом в Париже находится председатель Совета Республики. В посольстве глава Верхней палаты парламента встретился с представителями белорусской диаспоры во Франции.

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