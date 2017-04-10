новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

МИД: мы завершаем переговорный процесс с Южной Кореей по вступлению в ВТО

10.04.2017 - 13:56

Новости Беларуси. Беларусь заручится поддержкой Южной Кореи в вопросе вступления во Всемирную торговую организацию. Более тесное сотрудничество Минска и Сеула – сегодня ключевая тема для обсуждения в МИД нашей страны.

Также в эти дни в столице проходит встреча бизнесменов Беларуси и Южной Кореи. Ее участники уже заявили о готовности наладить поставки лекарств и медицинского оборудования на рынок Восточной Азии. На первый план в совместной работе выходит торговля услугами и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Основная задача – создать на государственном уровне максимально благоприятные условия для наращивания поставок белорусских товаров на рынок Южной Кореи. Мы завершаем сегодня переговорный процесс с Южной Кореей по вступлению в ВТО. Я надеюсь, что по итогам нашей встречи с первым заместителем министра торговли мы подпишем двусторонний протокол, в соответствии с которым Корея даст зеленый свет на наше вступление в ВТО.

Товарооборот между странами сегодня составляет 200 миллионов долларов. К слову, в эти дни в Сеуле находится делегация Госкомитета по науке и технологиям Беларуси. Ожидается заключение контрактов в ІТ-сфере.

МИД: мы завершаем переговорный процесс с Южной Кореей по вступлению в ВТО

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты
Владимир Улахович: Беларусь переживает «ренессанс» в торговых отношениях с Европой
«Беларусь предлагает зарубежным инвесторам очень выгодные условия»: председатель правления Raiffeisen Bank International – о белорусско-австрийском сотрудничестве
«Беларусь предлагает зарубежным инвесторам очень выгодные условия»: председатель правления Raiffeisen Bank International – о белорусско-австрийском сотрудничестве
Курганская область готова закупать 100 единиц белорусской техники в год
Курганская область готова закупать 100 единиц белорусской техники в год
Сотрудничество с экономическим эффектом: Беларусь и ЕС возобновляют диалог в сфере торговли
Сотрудничество с экономическим эффектом: Беларусь и ЕС возобновляют диалог в сфере торговли
Андрес Ребольедо
Замминистра торговли Чили – о потенциале белорусско-чилийского сотрудничества
Совместный бизнес-форум Беларуси и Латвии пройдет 16 сентября в Риге
Совместный бизнес-форум Беларуси и Латвии пройдет 16 сентября в Риге
Сотрудничество между Беларусью и Брянской областью России обсудили Президент Александр Лукашенко и губернатор Александр Богомаз
Сотрудничество между Беларусью и Брянской областью России обсудили Президент Александр Лукашенко и губернатор Александр Богомаз
Президент Беларуси поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с Днем трона
Президент Беларуси поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с Днем трона
Все новости по теме Государственная политика в сфере внешней торговли
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru