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Мингорисполком готов принять новые решения по дизайну детских площадок от жителей

08.05.2018 - 13:12

Новости Беларуси. Многие минчане, а особенно – родители, заметили появление новых детских площадок у себя во дворах, а также в других зеленых зонах города. Как предлагает Мингорисполком сотрудничать, рассказали в программе «Большой город».

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Что касается детских площадок, мы планируем, что в каждом микрорайоне будут появляться новые объекты. И не только во вновь сдающихся и строящихся объектах.

Город будет принимать основное участие, но от минчан требуется, наверное, предложение новых форм и дизайна.

Речь идет о каком-то конкурсе на создание лучшей детской площадки. Дизайн – нам важно мнение жителей города.

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