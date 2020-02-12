Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все станут годными. Это далеко не так»
Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Пересмотрен перечень по состоянию здоровья. И многие, скажем так, ограничения, которые были по призыву, сейчас устраняются. Для чего это нужно было делать?
Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
Несколько статей претерпели изменения, которые отразятся на численности призывников. Но эта будет цифра очень незначительная. Информационный повод и информационный ажиотаж, который происходит вокруг данного постановления – требований к состоянию здоровья призывников и военнослужащих, он, наверное, не сильно обоснован. Здесь, наверное, боятся молодые люди, что вчера они были негодными по состоянию здоровья, а завтра вдруг, внезапно все станут годными. Это далеко не так. При разработке этого постановления, а она длилась около года, переработка постановления, были задействованы все ведущие специалисты министерства здравоохранения по своим направлениям и ведущие специалисты медицинской службы Вооруженных сил. Абсолютно научно обосновано, адекватно. Мы также проанализировали законодательство Вооруженных сил Российской Федерации, проанализировали нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми молодые люди допускаются к профессиональным занятиям спортом и проанализировали нормативно-правовые акты в части, касающейся требований к состоянию здоровья у граждан, которые заняты тяжёлым физическим трудом. Мы имели в виду строительную отрасль, промышленное производство, сельское хозяйство. И это всё были учтено.
Радикальных изменений постановление не претерпело. В первую очередь, оно было уточнено в соответствии с требованием закона Республики Беларусь о нормативно-правовых актах. Это именно форма и порядок изложения документа. Во-вторых, были учтены все достижения современной медицинской науки в части, касающейся диагностики и лечения. За 10 лет, которые просуществовало предыдущее постановление, медицина шагнула далеко вперёд. Улучшились диагностические возможности, улучшились возможности по лечению.
В частности, очень серьёзные дебаты вызвал вопрос по отсрочкам после лазерной коррекции зрения. Лазерная коррекция зрения 10 лет назад и лазерная коррекция зрения либо оперативное вмешательство при помощи лазеров на органе зрения – это совершенно разные вещи. Соответственно, меньше период реабилитации и меньше предоставление отсрочки. Поэтому ажиотаж не совсем обоснован, и на количество призывников, которые придут в весенний призыв, по состоянию здоровья это не скажется никоим образом. Это будут считаные единицы.
Также эксперты рассказали:
– кому предстоит идти в армию уже в весенний призыв
– кого освободят от службы, так как изменились требования к состоянию здоровья призывников
– какие новые преференции появились для отслуживших
Смотрите 12 февраля в 20.30 на СТВ.
Мурашов об изменении требований к состоянию здоровья призывников: «Можно увидеть такие неадекватные оценки, что будут больных забирать, инвалидов»
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».
«Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
Чтобы снять опасения многих людей, потому что тоже в средствах массовой информации сейчас можно увидеть такие неадекватные оценки принятого постановления, что будут больных забирать, инвалидов – гребут всех подряд. Тоже хотелось бы этим людям, если они думающие, и хотят посмотреть динамику развития данных требований, опять же обращаясь к историческому опыту. Ведь у нас в недалёком прошлом также в нашу белорусскую армию призывали людей, которых делили по состоянию здоровья – было сначала 3 категории. Было 3 графы предназначения по состоянию здоровья. Первая – это самая такая, без ограничений, которую можно было всех для специальных операций отправлять. То есть в самые войска подготовленные, с большой физической нагрузкой. А вторая и третья – там градация очень малая. И практически люди могли идти служить любые. Затем этот перечень был увеличен до пяти уже граф предназначения. Уже стали подходить индивидуально. То есть человек, при наличии определённого заболевания уже мог пойти в 5 видов Вооружённых сил.
Сейчас, на сегодняшний момент их уже 12! То есть вот эта дифференцированность в зависимости, какое заболевание, на что оно может повлиять, как оно может влиять на специфику рода войск либо вида Вооружённых сил. Это уже сделано, и эти 12 граф давно применяются. И соответственно, сделаны соответствующие изменения: человек, имеющий определённые ограничения по состоянию здоровья, которые ему позволяют проходить службу, допустим, проходить службу в определённом роду войск, имея 11 или 12 графу назначения, никто его ни в какие войска специального назначения не отправит, с первой графой.
Все должны понимать, что результатом военно-врачебной экспертизы является итоговое заключение о категории годности к военной службе. И если тебя признали годным к военной службе, то в зависимости от имеющихся ограничений, ты должен проходить в том виде или роде Вооружённых сил, куда тебя предназначили. А там уже сложилась система боевой подготовки и подготовки военно-обученных ресурсов.