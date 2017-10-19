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Минский кинофестиваль «Лістапад» пройдет под слоганом «Истина, любовь и красота»: что ожидает зрителей в этом году?

19.10.2017 - 12:16

Ровно 14 дней остаётся до открытия ежегодного крупного статусного мероприятия в сфере кино – 24-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Чего нам ждать от него в этом году – узнаем от директора программ игрового кино этого форума  – Игоря Сукманова.

Известно ли точное количество участников и сколько было заявок?

Игорь Сукманов, директора программ игрового кино 24-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
Заявок было огромное количество, плюс ещё знакомство с картинами в процессе других источников… Мы пытались сделать статистику. Где-то порядком около 500.

И Вы обязаны эти картины отсмотреть от первой минуты до последней…

Игорь Сукманов, директора программ игрового кино 24-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
Желательно так, потому что бывает так, что то, что разочаровывает вначале, вдруг готовит определённый сюрприз в финале…

Название фестиваля в этом году: «Истина. Любовь и Красота». Я так понимаю, это внешние атрибуты, которые ценятся. Это настоящее искусство.

Игорь Сукманов, директора программ игрового кино 24-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
Дело в том, что кино, изображение… Оно не не всегда правдиво. Это исксство. Искусство – это образы. Поэтому в какой-то мере нужно показывать сложные ситуации, иногда невыносимые ситуации. Они могут доставлять удовольствие, потому что мы получаем удовольствие от красоты кадра. Мы получаем удовольствие от той любви, которую автор вложил в своё произведение, а то и в какой-то мере симпатию, которую дарит персонажу. Поэтому – истинная любовь, красота. Будем смотреть разное кино: и сложное, и менее сложное. И лёгкое, и глубокое. И очень драматичное. Но не всегда будут присутствовать, мигать эти лампочки «истина», «любовь», «красота».

Каких «звёзд» ждать кинофанатам?

Игорь Сукманов, директора программ игрового кино 24-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
Персонажу важно не просто показать кино, а вместе с тем дать возможность зрителю и пообщаться напрямую с авторами. Мы бежим, спешим, не смотрим, проглатываем… Где-то «перевариваем», а где-то забываем очень быстро. Мне хочется всё же, чтобы картины, которые мы привозим, вызывали интерес, вызвали послевкусие, чтобы зритель и автор становились на одной площадке. Очень часто вспоминаю Набокова, у которого есть замечательный текст: «Хорошие писатели – хорошие читатели… » Так и в режиссуре: «Хорошие режиссёры – хорошие зрители…» Это равные вещи.

Фильм, который будет открывать «Лiстапад», расскажите о нём...

Игорь Сукманов, директора программ игрового кино 24-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
Я счастлив, что нам выпала такая возможность открывать фестиваль фильмом «Аритмия» Бориса Хлебникова. Это картина о людях, которые несмотря ни на что продолжают работать, продолжают делать доброе дело. Делают это настолько хорошо и качественно, что это всё внушает нам некую надежду.

Полная версия интервью – в видеоматериале.

Игорь Сукманов

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