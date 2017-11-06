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Минское суворовское военное училище 6 ноября празднует день рождения

06.11.2017 - 19:36

Новости Беларуси. Минскому суворовскому военному училищу 6 ноября – 64! Первый набор курсантов здесь прошел в сентябре 1953 года. Однако днем его рождения считается именно 6 ноября, когда училищу вручили боевое знамя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы своей деятельности учебное заведение больше десятка раз завоевывало почетный переходящий приз Министерства обороны СССР – бюст Александра Суворова, который навсегда остался здесь после 1991 года. За шесть десятков лет в стенах училища подготовлены тысячи специалистов, многие из них стали видными военачальниками.

Минское суворовское военное училище 6 ноября празднует день рождения

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