Минздрав: на медобследовании на коронавирус находятся более 2 600 граждан, включая студентов и первый уровень контактов
Новости Беларуси. Белорусские медики готовят к выписке еще троих пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. К этому дню по информации Минздрава в стране зарегистрировано 36 случаев инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом. Трёх человек медики готовят к выписке
COVID-19 подтвердился у пяти студентов БГУ. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные также зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Беларуси. Они прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы.
Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси:
За прошедшие двое суток (выходные дни) наш РНПЦ эпидемиологии и микробиологии провел более 1 000 тестов на коронавирусную инфекцию. Еще около 300 тестов сейчас находится в работе.
Всего сегодня, включая студентов и весь первый уровень контактов, в Республике Беларусь на медицинском обследовании находятся более 2 600 граждан. Все они чувствуют себя вполне удовлетворительно, но на всякий случай находятся под медицинским наблюдением.
В профильном ведомстве уточнили, что на сегодня у 8 госпитализированных имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, у него отмечается положительная динамика. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.
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Три человека, у которых был обнаружен вирус нового типа успешно завершили лечение.
«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане
Новости Беларуси. Коронавирус продолжает бить по мировому спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стало известно, что хоккейный клуб «Барыс» отказался от дальнейшего выступления в плей-офф Кубка Гагарина. Речь о КХЛ.
В Казахстане с 15 марта по 15 апреля на территории страны действует запрет на проведение спортивных мероприятий. Таким образом, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на своей площадке. Поэтому руководство клуба приняло решение отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020.
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Об этом информирует официальный сайт команды из Нур-Султана. Руководит «барсами» белорусский специалист Андрей Скабелка. Это уже второй случай в Континентальной хоккейной лиги за последние несколько дней. Ранее из-за распространения коронавируса отказался от продолжения борьбы в Кубке Гагарина финский «Йокерит».