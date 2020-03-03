Минздрав опроверг новости о случаях смерти от коронавируса в Беларуси
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси опровергает информацию о случаях смерти от коронавируса в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявление о распространеии фейковых сообщений появилось на официальном сайте ведомства. 2 марта в эфире Первого канала российского телевидения сообщили о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси».
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Министерство здравоохранения призывает журналистов к ответственности и отмечает, что в отношении Беларуси эта информация является ложью и не имеет ничего общего с действительностью.
К 3 марта в стране зарегистрированы три случая коронавируса с высокой степенью достоверности. Подробнее здесь.
В связи с распространением фейковых сообщений в отношении нашей страны соответствующие меры будут предприняты также по линии МИДа.
Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого»
Оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус неоднократно подчеркивал представитель ВОЗ в нашей стране. Белорусский Минздрав открыто заявляет о завозной инфекции, а также уведомляет европейское бюро.
Тем временем продолжает работу горячая телефонная линия по вопросам коронавируса.
Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска
Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению.
Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска
Новости Беларуси. Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции начинает свою работу в Минске. Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси
Номер телефона, который вы видите ниже, будет работать ежедневно, кроме выходных.
В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса с высокой степенью достоверности. Подробнее здесь.
Как сообщают медики, состояние жительницы Витебска оценивается как удовлетворительное, нормально себя чувствуют и пациенты в столице. 3 марта анализы проверяют в нескольких лабораториях, в том числе и у контактных лиц.
«Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
В Минздраве отмечают: в первую очередь провериться необходимо тем, кто посетил страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, имел близкие контакты с заболевшими или людям с симптомами, не исключающими инфекцию. Лучшая мера профилактики – соблюдение правил личной гигиены.