Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь

Александр Лукашенко о ситуации с БНТУ: Мы изолировали? Какой результат? Нулевой!

Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Отдельно Президент останавливается на ситуации с БНТУ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первыми вы закрыли БНТУ, по-моему. Я говорю: «Хорошо». Комитету госбезопасности – доложите мне, где находятся студенты и преподаватели.

И мы промониторили ситуацию вокруг: продавцов, магазины и прочее. Они смеются: только куча преподавателей была из этого БНТУ (напротив какой-то книжный магазин), только, говорит, вышли отсюда. А студенты чем занимались, вы это знаете. Вот мы изолировали, и какой результат? Нулевой!

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