Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь
Новости Беларуси. Пандемия коронавируса или вызов № 1 для всего мира. Оценить усилия белорусских специалистов уже завтра, 8 апреля, смогут эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с миссией ВОЗ на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск».
Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом
К слову, 7 апреля во Дворце Независимости детально обсудили эпидемиологическую обстановку в Беларуси, а также способность нашей системы здравоохранения противостоять распространению заразы XXI века.
Александр Лукашенко о ситуации с БНТУ: Мы изолировали? Какой результат? Нулевой!
Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»
Отдельно Президент останавливается на ситуации с БНТУ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первыми вы закрыли БНТУ, по-моему. Я говорю: «Хорошо». Комитету госбезопасности – доложите мне, где находятся студенты и преподаватели.
И мы промониторили ситуацию вокруг: продавцов, магазины и прочее. Они смеются: только куча преподавателей была из этого БНТУ (напротив какой-то книжный магазин), только, говорит, вышли отсюда. А студенты чем занимались, вы это знаете. Вот мы изолировали, и какой результат? Нулевой!
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