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Модернизированная система «Полонез» успешно прошла боевые испытания в Гомельской области

26.10.2017 - 13:46

Новости Беларуси. Белорусские военные провели успешные боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Испытания прошли на территории Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия. После модернизации ракетная система позволяет поражать объекты в радиусе до 300 километров. В ходе испытаний все цели поражены, также подтвердились характеристики по дальности и точности. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении.

Реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» создана отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Модернизированный комплекс поступит на вооружение белорусской армии, что значительно повысит возможности по решению огневых задач.

Модернизированная система «Полонез» успешно прошла боевые испытания в Гомельской области

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