Молния попала в жилые дома, затоплены улицы и размыты дороги: последствия грозы 11 июля

Новости Беларуси. В Беларуси ликвидируют последствия ночного ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От непогоды досталось больше всего западным регионам. Из Брестской и Гродненской областей поступили сообщения о размытых дорогах. В ряде городов Минской области дождь был настолько сильным, что за считанные минуты затопил улицы. Под воду погрузились десятки автомобилей.

Во время грозы возникли несколько пожаров.

Молния попала в жилые дома в Слуцке и Солигорске.

По информации МЧС без электроснабжения вечером 11 июля оставались более 300 населенных пунктов. Сейчас восстановительные работы продолжаются в 20 из них. Прибавилось забот и у коммунальных служб.

Так, в Минске удар стихии не выдержали деревья.

Не стало и ивы, украшавшей несколько десятилетий набережную Свислочи на улице Коммунистической. По прогнозам синоптиков, ненастье сохранится в ближайшие два дня: в стране пройдут дожди, ожидаются грозы.