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«Молодцы архитекторы – такое решение придумали!»: необычный дизайн ограждения скрыл детский сад от шумной дороги

01.05.2018 - 13:36

Новости Беларуси. Одним из самых ярких последних событий Фрунзенского района – это открытия нового ясли-сада № 87. Это современная архитектура. Совершенно новые возможности.

Воспитанник ясли-сада № 87 г. Минска:
Когда я зашёл с мамой сюда, я очень удивился.
 Устами ребёнка глаголет истина. Спортивный зал, бассейн, музыкальная и даже компьютерная комнаты: этот детский сад открыли аккурат к 67-му дню рождения Фрунзенского района. Колыбель детства рассчитана на 150 малышей.
 Любовь Терещенко, заведующий ясли-садом №87 г. Минска:
У нас четыре помещения ещё свободных есть для организации дополнительных образовательных услуг. Это различного вида кружки. С сентября 2018 года мы планируем открыть пункт коррекционно-педагогической помощи для детей с нарушениями речи.


Здание многофункционально не только внутри, но и снаружи: песочницы, качели, турники и площадки для изучения правил дорожного движения. А необычный забор с каменными башнями не только смотрится оригинально, но и защищает от шума.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
Основная достопримечательность и его архитектурная особенность характеризуется тем, что он достаточно близко расположен к улице Ширмы. В связи с этим необходимо было какое-то решение, чтобы создать ограждение шумозащитное. Поэтому молодцы архитекторы – такое решение придумали, и из-за этого вышел такой интересный дизайн!

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