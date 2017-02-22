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«Молодой ученый «под ключ»: для чего в Академии наук создан новый проект

22.02.2017 - 09:36

Новости Беларуси. Охота за светлыми умами. Новый проект Академии наук «Молодой ученый «под ключ» объединит аспирантов, магистрантов, студентов и даже школьников со всей страны.

На базе главного научного центра им помогут с проведением экспериментов, подготовкой научных работ, защитой диплома и трудоустройством.

Начинающие ученые смогут не только понаблюдать за работой опытных исследователей, но и самостоятельно заниматься своими разработками. Ожидается, что в проекте примут участие тысячи интеллектуалов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
Мы, конечно, будем обязательно их знакомить с теми успехами и с теми научными разработками, которые уже выполнены нашими молодыми учеными. Как устроена система научных исследований в республике, в Академии наук, какие приоритетные направления у нас наиболее активно развиваются. Какие сложившиеся научные школы у нас существуют. Для того, чтобы молодежь могла очень быстро, четко сориентироваться по какому пути им идти.

Сегодня в главном научном центре страны работает более половины молодых исследователей, а с каждым годом их становится на 3 сотни больше.

«Молодой ученый «под ключ»: для чего в Академии наук создан новый проект

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