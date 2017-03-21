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Молодые голоса белорусских поэтов: лауреаты премии Союза писателей Беларуси «Открытие года»

21.03.2017 - 11:42

Талантливые, юные, уже не по годам мудрые, они слогают стихи, которые способны тронуть даже самого искушенного читателя. Потому неспроста лучшие из них становятся лауреатами премии Союза писателей Беларуси – «Открытие года». Так, престижную награду уже получила Екатерина Ровдо за свой первый поэтический сборник «Водар белага наліву».

Огромным толчком в творчестве Екатерины стала поддержка близких. А родной край – главным источником вдохновения.

Ещё одна звёздочка зажглась на небосклоне белорусской поэзии в этом году. Первый сборник стихов студентки Института филологии БГУ Екатерины Стройловой по достоинству оценили. Удивительно, что каждая строчка юной поэтессы пронизана духовностью, а стихи – так или иначе обращены к вере.

Первый сборник поэзии Екатерины «Тернистый путь» вышел год назад, однако на этом девушка не останавливается и уже готовит к печати вторую книгу. В ней, как обещает автор, будут сразу несколько тем: религия, любовь и война.

Кстати, выбор военной тематики для начинающих поэтесс уже не редкость. Творчество Татьяны Куприянец всецело посвящено ужасам Великой Отечественной.

Ещё одним фактором в выборе темы для творчества Татьяны стали ей литературные кумиры. С детства она зачитывалась стихами Александра Твардовского и Константина Симонова.

Её строки – взгляд на войну человека 21 века, звучащие трогательно и не по годам мудро.

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