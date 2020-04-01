«Может быть, МОК сделал поспешные действия». Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Коронавирус и спорт. Так можно обозначить тему очередного выпуска программы «В обстановке мира».
Эксперты, кроме прочего, уверены, что белорусским спортсменам может сыграть на руку перенос летних Олимпийских игр на год.
Спорт остановился, но жизнь продолжается. Кто и как определял новую дату олимпийских стартов? И можно ли выйти победителем из спортивной «паузы»?
Что делать тем, кто не попадет в олимпийский Токио?
О спорте мировом и белорусском. Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
МОК объявил новую дату Олимпиады в Токио
Новости мира. Как и предполагалось, Игры четырёхлетия начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение было принято после телефонной конференции, в которой приняли участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, представители оргкомитета, мэрии Токио и японского правительства.
Таким образом, состязания смещаются ровно на 1 год. Соответственно, всё ранее составленное расписание не претерпит каких-либо изменений. Сейчас международные федерации должны определиться с новыми сроками квалификационных турниров.
Однако объявлено, что те спортсмены, у которых уже есть допуск для участия в Олимпиаде, новый отбор проходить не будут. В активе белорусов – на данный момент около 70 лицензий.