«Может быть, МОК сделал поспешные действия». Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Коронавирус и спорт. Так можно обозначить тему очередного выпуска программы «В обстановке мира».

Эксперты, кроме прочего, уверены, что белорусским спортсменам может сыграть на руку перенос летних Олимпийских игр на год.

Спорт остановился, но жизнь продолжается. Кто и как определял новую дату олимпийских стартов? И можно ли выйти победителем из спортивной «паузы»?

Что делать тем, кто не попадет в олимпийский Токио?

О спорте мировом и белорусском. Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.