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Мужчину задержали при попытке взлома банкомата в Бресте

04.07.2017 - 17:04

Новости Беларуси. В Бресте при попытке взлома банкомата задержан мужчина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили вырезанное болгаркой отверстие в устройстве для выдачи наличных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заблокировав объект, милиционеры со служебной собакой осмотрели здание. Искать долго не пришлось – в подсобном помещении прятался неработающий 32-летний местный житель.

Игорь Казыкалевич, временно исполняющий обязанности начальника Брестского областного управления Департамента охраны УВД Республики Беларусь:
На помощь незамедлительно была направлена вторая группа задержания. По прибытии они услышали шум режущей болгарки.

Дополнительно на помощь сотрудникам милиции была направлена кинологическая группа. Служебно-розыскная собака сразу же по свежему запаху установила пути отхода предполагаемого злоумышленника и привела к тому помещению, где он находился.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчину задержали при попытке взлома банкомата в Бресте

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