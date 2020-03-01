На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор
Новости Беларуси. За 2019 год количество юридических лиц выросло более, чем на 15 тысяч. Причем основной прирост – в сегменте индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Неделя».
Только за январь 2020 года было зарегистрировано 947 юрлиц и 3284 ИП. Но, конечно, дело не столько в количестве. Предприниматели обеспечивают треть налоговых поступлений. Задача, конечно, чтобы было больше. Но главное, что есть движение вперед. И лучше всего это иллюстрируют конкретные примеры нового успешного бизнеса.
На неделе их собрала Галина Буро.
Андрей Местовский, житель хутора Сматра:
Здесь было всё в зарослях буквально. Здесь были огромные деревья, груши дикие росли, тут было море кустов. И мы это всё жгли, рубили, пилили.
Эта невероятная история началась с малого: с большой мечты. Переехать в деревню коренные минчане задумали несколько лет назад.
Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских
Жить на природе, вдали от цивилизации и заниматься любимым делом – содержать лошадей. Заброшенный хутор в Ивьевском районе подошёл идеально.
Андрей Местовский:
Вот это вот наше. То, что мы хотели. Здесь и лес рядом, и поле.
Татьяна – инструктор по конному спорту и дипломированный художник. Андрей – мастер по ремонту бытовой техники. Познакомились в манеже для верховой езды, и вскоре он сделал ей предложение.
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Не на моря, а в белорусскую деревню – медовый месяц супруги Местовские начали с покупки участка со старым домом.
Татьяна Местовская, жительница хутора Сматра:
Очень многие спрашивают: «Ты не жалеешь, что уехала? А как же город, а туалет, а ванна?» Я ни насколько не жалею, что отказалась от этих прелестей городской жизни. Вообще ни на мгновение не жалею о том, что мы уехали. И в город возвращаться не хочу.
В этой семье очень любят животных: здесь уже две собаки, кошка и пара лошадей – Изаура и Дельфи.
Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал
Татьяна и Андрей мечтают о мини-зоопарке и гостинице для лошадей, но это в перспективе, а пока хотят превратить участок в уютный конный двор.
Галина Буро, корреспондент:
В планах у супругов создать новую туристическую точку на карте Гродненской области. А учитывая, как сегодня набирает обороты безвизовый режим и какое внимание этому вопросу уделяет государство, задумка выглядит весьма перспективно.
Бизнес они оформили без проблем и уже начали принимать первых посетителей. Конный штат в ближайшее время расширят.
Татьяна Местовская:
Хотим пони. К нам маленькие детки приезжают. И не все родители смелые, чтобы посадить ребёнка на большую лошадь.
Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских
Новости Беларуси. Вот уже 9 лет в районе Августовского канала Виктор Барташевич восстанавливает усадьбу «Святск» Гурских, сообщили в программе «Неделя». Купил её с аукциона и вложил в поместье не только деньги, но и душу.
Виктор Барташевич, бизнесмен:
В этой жизни есть Господь Бог, который на самом деле даёт человеку возможность в своей жизни воплотить свою мечту. Поэтому Господь Бог меня сюда направил. И в первую очередь я влюбился в эту природу.
История места с XVIII века: от монахов-камедулов, которые создали здесь парк и каскад прудов до XIX, когда Гурский возвёл усадьбу. Опалённая войной и разграбленная при советской власти, перед Виктором она предстала в полуразрушенном виде. Он сделал её семейным делом.
На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор
Современная отделка по соседству со старинными фотоснимками и аутентичными стенами. Такая задумка – оставлять фрагменты старины.
Виктор Барташевич:
Будут бахилы надеваться. Это всё вычистится, пыль уберётся. И я думаю, это что ни на есть сердце усадьбы.
Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал
А ещё, по примеру Гурских, Виктор планирует в старинной пивнице угощать гостей едой, травяными чаями и настойками собственного производства. Ведь в былые времена в поместье делали свой крахмал, сыры и масло. Нынешний владелец задумал восстановить хоздвор, а ещё выращивать экологически чистые продукты.
Довести всё до ума он планирует к лету – хочет открыть усадьбу в новый туристический сезон. Обновлённое родовое поместье теперь будет не только гостиницей, но и местом отдыха и соприкосновения с историей для безвизовых туристов, которых с каждым годом всё больше приезжает на Августовский канал. Усадьба уже вошла в велосипедные маршруты.
Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля
Александр Барташевич, сын:
В субботу у нас субботники, в воскресенье воскресенники. Так что работа здесь кипит реально 9 лет. Это наше детище
Виктор Барташевич, бизнесмен:
Благодаря тому, что в этой области губернатор очень сильно поддерживает таких людей, как я, инициативных, поэтому нечасто он бывает, но иногда заезжает. По приезду рассказываешь ему, что ты за какой период сделал. Он, конечно, где-то поддержит, похвалит, начинается новое дыхание, идёшь вперёд.
Символом продолжения жизни стало ласточкино гнездо, которое сохранили на стене в пивнице. А на фразу «бизнес и ничего личного» ответ – своё дело ещё какое личное. И такая предпринимательская активность сегодня вдохновляет всё больше людей. Малый и средний бизнес, как воплощение мечты, в конверте с бантом, пошитым своими руками с любовью.